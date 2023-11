GULLRINGSKILLENS DRÖMVINST IKVÄLL

Tillsammans med sin sambo Jessica Bagewitz har Mikael Haberland letat efter hus under flera år. Nu får man alltså en mycket god hjälp på vägen. Ikväll presenterades parets storvinst i Postkodmiljonären. Tillsammans vann de 300 000 kronor.

– Det sitter fint och det kommer komma till användning. Vi har gått och funderat på hus i flera år, men man ska ha en insats också. Det här öppnar ju många dörrar.

Mikael anade oråd när han skulle delta på ett möte på jobbet i måndags.

– Jag hade ett konstigt möte med en kollega inbokat i måndags. Det passade inte in riktigt och sedan började det trilla in folk och plötsligt kom de in med sina röda Postkod-jackor och det vara bara att haka på. Jag vann 100 000 och sambon hade två lotter så hon fick 200 000. Det var lite chock, jag tror inte jag fattat det fortfarande. Det känns som vanligt, lotterna ligger ju här. Vi får se hur det känns när pengarna trillar in.

"Det var skickligt av henne"

Sambon var med i planeringen av överraskningen.

– De hade ringt till Jessica i förväg och planerat det här, men hon visste inte att hon hade vunnit också så för henne blev det en dubbel överraskning. Det var skickligt av henne att hålla det hemligt för mig.

Paret bor i Borås sedan fem år tillbaka – men senast i veckan tittade de på ett hus i trakten.

– Sambon är från Skåne så vi tittar där och vi tittar i Småland också. Vi var och tittade på ett hus nyligen, men då hade vi inte pengarna och nu har man ju det.