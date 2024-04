23-årig popprinsessa nästa artistsläpp från Eksjö Stadsfest

På relativt kort tid har Hanna Ferm etablerat sig långt fram på den svenska musikscenen. Som finalist i Idol och återkommande deltagare i Melodifestivalen har hon redan vid 23 års ålder byggt upp en imponerande meritlista. Hennes debutsingel på svenska, "För Evigt", tog toppositionen på svensktoppen och höll sig fast där i flera veckor.

Med hits som “Välkommen åter” och “Flyg fula fluga flyg” har Hanna Ferm skaffat sig en bred publik, och man får väl tro att framgångarna inte lär stanna där.

Den 30 augusti står hon på scenen på Eksjö Stadsfest.

Sedan tidigare är Veronica Maggio, The Wannadies, Smash Into Pieces, Moreau, Mikkey Dee With Friends, Mando Diao, Lovi, Lasse Stefanz, Elin Wiigh, Darin, Attentat och Adolphson & Falk klara för stadsfesten.