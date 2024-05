Legendarerna från 90-talet klara för stadsfesten i Eksjö

Circus, legendarerna som på 1990-talet var världsberömda i hela norra Småland, återförenades nyligen. Då, på 90-talet, blomstrade musiklivet i Eksjö och som en av de främsta grupperna bröt Circus ny mark med sin unika fusion av folkmusik, psychedelia, rock och pop.

Vid återföreningen tidigare i år visade sig Eksjöpubliken fortfarande kunna sjunga med i låtar som "Ali Baba" och "Treasure in My Mind". Nu är det dags för Circus att bjuda på samma tidlösa melodier och energifyllda uppträdanden på en av Eksjö stadsfests scener sista helgen i augusti.

Sedan tidigare är Veronica Maggio, The Wannadies, Darin, Lasse Stefanz, Mando Diao, Hanna Ferm, Smash Into Pieces, Mikkey Dee With Friends, Moreau, Lovi, Elin Wiigh, Attentat, Adolphson & Falk, Timo Räisänen, Shout Out Louds, Svart Ridå, Halm, Loney Dear, Schyssta låtar och The Mercury Riots klara för stadsfesten.