Ny sättning för rutinerade Hultsfredsbandet – ”Finns så mycket glädje i musiken”

Hultsfreds eget dansband Zandeks grundades redan för tolv år sedan och har sedan dess roat sin publik i flera olika konstellationer. Sedan några månader tillbaka har den forna trion fått sällskap av ytterligare en musiker, och den nya konstellationern har hunnit med en del spelningar under sommaren. Nu blickar bandet framåt, trots en bransch med hård konkurrens. – Det roligaste är att möta publiken, säger bandets grundare och kapellmästare Roger Sandek.

För Roger Sandek har livet alltid kretsat kring musik. Under uppväxten i Horn spelade han i musikkåren, och sedan dess har han spelat olika musikgenrer i olika konstellationer. Dansbandsmusiken har dock alltid legat honom varmt om hjärtat, och 2013 bestämde han sig för att tillsammans med ett gäng bekanta starta ett eget dansband. Bandet fick då namnet ”Inas” efter den dåvarande sångerskan. Några år senare hade medlemmar kommit och gått, och bandet fick i stället namnet Zandeks. Idag består bandet av Roger på trummor, sambon Annelie Johansson på sång och kör, David Gustafsson på kompgitarr, sång och kör, och sedan i somras även Olle Olsson på sologitarr.

– Olle kom med i år, och det känns jätteroligt. Han är rutinerad och har spelat med namn som Jan Malmsjö och Alf Robertsson, berättar Roger.

Bandet spelar dansbandscovers och har en blandad repertoar.

– Black Jack´s ”Inget stoppar oss nu” funkar alltid! Och ”Leende guldbruna ögon”. Men vi kör även lite mer finstämt, som Sven Ingvars låtar från albumet Frödingland. Det brukar folk gilla!

Ungefär varannan vecka ses bandet för att repa i Hultsfred. Spelningar blir det lite flitigare under sommaren och kring jul, men ungefär en gång i månaden är det gig. Oftast i hemtrakterna, men emellanåt även på Öland och då och då i Västervik.

– I augusti var vi i Hultsfredsparken och spelade på tedans. I juli var vi i Västervik och spelade en onsdagskväll i Stadsparken. Det var uppskattat och uppemot 150 i publiken. Väldigt roligt!

– Jag får ju prata för mig, men det roligaste är att möta publiken. Det finns så mycket glädje i musiken! Det är såklart mycket bärande och fixande före och efter en spelning, det är det som är själva jobbet. Musiken är glädjen!

Tuff konkurrens i branschen

Konkurrensen i dansbandsbranschen är dock tuff, och har blivit ännu större de senaste åren, menar Roger.

– Är man inte ett etablerat band så är det svårare. Publiken är ganska kräsen och vill höra det som de är vana vid att höra. Är man okänd har det varit svårare de sista åren, men vi är glada för det vi får!

Trots att dansbandsmusiken är speciell för bandet så har Roger och Annelie börjat snegla åt ett nytt håll.

– VI har tänkt att testa något litet projekt med country bredvid dansbandet. Just nu är vi på repstadiet och inte riktigt klara än, men det är ett roligt projekt där vi kör lite åt country- och Rocka Billy-hållet. Dansbandsmusiken är ju inspirerad av countryn, så de är ju besläktade. Det känns roligt att bredda sig lite!