VIMMELSPECIAL – BEK & Moberg först ut på Vimmerby Gungar

På fredagsnatten inleddes Vimmerby Gungar-helgen på Kharma i Vimmerby och vår tidning tog en tur till festen. Ovan ser ni festbilder från kvällen.

Norska duon BEK & Moberg uppträdde runt midnatt och om fredagen redan drog mycket folk så flaggade Kharmas ägare Christopher Novratidis att lördagen sålt ännu bättre. Så räkna med ännu mer fest när Prilla Generalen är på scenen ikväll.