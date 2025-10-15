Omstridd rappstjärna klar för spelning på Kharma i Vimmerby

En av landets största rappare, 1.Cuz, kommer till nattklubben Kharma i Vimmerby i höst. Foto: Pressbild

Han har gjort en låt tillsammans med Ed Sheeran, varit dömd till fängelse för flera grova brott och samarbetat med Greta Thunberg. I höst kommer den omstridde rapparen 1.Cuz till nattklubben Kharma i Vimmerby för två spelningar.

1.Cuz är utan tvekan en av landets största rappare, men mannen från Hässelby med balaklavan är också en av de mest omskrivna.

Han slog igenom 2018 med ”Akta mannen” och har sedan dess gjort rejäla avtryck på den svenska musikscenen. Hans största hit ”Försent” är i dag Sveriges mest strömmade hiphoplåt någonsin, med över 100 miljoner strömningar.

2022 stod 1.Cuz sida vid sida med Ed Sheeran och deras remix på ”2Step” slog enormt och framfördes även live inför 130 000 åskådare på Ullevi i Göteborg. De gjorde också gig ihop i höstas i samband med att Sheeran gästade Stockholm.

Fängelsetiden formade musiken

1.Cuz har också engagerat sig utanför musiken, bland annat genom kampanjen Kavla upp tillsammans med Greta Thunberg och genom uppträdanden vid flera av Friday for Futures arrangemang.

Men 1.Cuz är långt ifrån oomstridd. Han har tidigare varit dömd till fängelse för flera brott, däribland grovt vapenbrott och narkotikabrott. I intervjuer har han berättat att fängelsetiden har influerat hans musik, där han ger uttryck för känslor och tankar som han hade när han satt inlåst.

Två spelningar i Vimmerby

Nu står det klart att 1.Cuz snart står på nattklubben Kharmas scen i Vimmerby. Lördag den 8 november är det dags. Men inte för en spelning, utan för två.

– Mellan 18.30 och 20.00 blir det en ungdomsspelning för alla mellan 13 och 17 år, sedan öppnar vi vid klockan 22.00 igen för alla över 18 år. Då blir det ytterligare en spelning med 1.Cuz samt hela stället öppet med dj och dansgolv hela natten lång, berättar Christoffer Novratidis på Kharma.