Legenden Ozzy hyllas lokalt – "Unik upplevelse"

Det förväntas bli "lapp på luckan" när Ozzy Osbourne hyllas på Hotell Hulingen i morgon kväll. Tre lokala band har fått fritt spelrum att tolka hans och Black Sabbaths musik, och förstås blir det flera tillbakablickar från hans två spelningar i Hultsfred. – Det blir en unik upplevelse som inte kommer ske igen, säger Putte Svensson Sahlin.

När hårdrockens största ikon och frontman i Black Sabbath, Ozzy Osbourne gick bort i somras, 76 år gammal, väcktes en idé hos hotellägaren Putte Svensson Sahlin att göra en minneskonsert.

– Jag satt och diskuterade med Walter Hultman och nämnde idén att göra det här tillsammans.

”Vet inte vad man ska förvänta sig”

Ozzy Osbourne har gett konserter i Hultsfred inte bara en gång utan två. En gång med Black Sabbath och en gång som soloartist.

I morgon kväll har tre lokala band fått möjlighet att tolka hans och bandets musik fritt, så det blir tre helt olika genrer. The Indigo Echoes spelar indie-pop, Hurley & The Blue Dots sägs bjuda en opolerad och svettig bluesrock med starka influenser från 50-talet medan The Quill, som gör sin första spelning på hotellet, spelar mer traditionell hårdrock.

– Det blir jävligt intressant på det sättet, man vet inte vad man ska förvänta sig. Det blir en unik upplevelse som inte kommer ske igen, säger Putte Svensson Sahlin.

Gav Ozzy syrgas bakom scen

Förstås blir det även tillbakablickar från hans båda konserter i Hultsfred under hyllningskvällen. Fattas bara annat när en så pass stor artist spelat i "lilla Hultsfred".

– Vi vill göra kvällen lite speciell, inte bara som en vanlig rockkväll där man drar av sina låtar och så är det klart. Utan Pär Alexanderson, ordförande i Svenskt rockarkiv, är konferencier och kommer göra intervjuer, presentera banden och berätta lite mer kring spelningarna i Hultsfred, och Niclas Thorstensson från Dacke Vinyl kommer visa bilder från Hultsfred. Dessutom kommer den sjuksköterska som gav honom syrgas berätta hur det var att hjälpa honom bakom scenen, så det blir kul att höra.

I det närmaste slutsålt

Med en dag kvar till hyllningskvällen kan herrarna konstatera att intresset är stort. Biljetterna är i det närmaste slutsålda, det är bara några fåtal kvar.

– Verkligen jättekul, det här kommer bli hur bra som helst. Det är inte bara ett lokalt intresse, utan i princip alla hotellrum är också fullbokade, så folk åker från alla möjliga håll av landet. Vi har gjort hyllningskonserter tidigare, men aldrig på det här sättet. Därför är det roligt att det är så uppskattat och stort intresse.