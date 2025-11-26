Svenskt partyband gör flera spelningar i trakten nästa sommar

Svenska partybandet Bolaget är tillbaka på festivalscenerna med en omfattande turné sommaren 2026. Bolaget gör flera spelningar i vårt område nästa sommar.

Bolaget, bestående av Falunkillarna Adam Bergestål, Gustav Jörgensen, Oliver Norqvist och William Ahlborg, har efter att de slog igenom med låten ”Kan inte gå” 2022 blivit ett populärt band på den svenska musikscenen. Låten “Kan inte gå” blev snabbt Sveriges mest spelade låt 2022 och sålde fyrdubbelt platina. Succén fortsatte 2023 med “Ikväll igen”, som inte bara slog Spotify-rekord utan även blev årets mest streamade låt i Sverige.

Bolagets explosiva liveframträdanden har gjort dem till en av Nordens mest omtalade nya liveakter. De har under de två senaste åren fokuserat på RODE=, ett koncept som tagit Sverige med storm och över 150 000 sålda biljetter.

Flera stopp i vårt område

Sommaren 2026 är Bolaget tillbaka på festivalscenerna med en omfattande turné. Det blir flera stopp i vårt område och här har vår tidning samlat information om dem.

* Midsommarfesten på Öland 19-20 juni.

* Latitud 57 i Oskarshamn 3–4 juli.

”En av era mest önskade artister gör touchdown hos oss i sommar. Vi är superglada att få ha detta gäng på besök hos oss och ge er en oförglömlig kväll”, skriver Latitud 57 på sin Facebooksida.

* Eksjö Stadsfest 28-29 augusti.

”Stadsfestens mest önskade bokning alla kategorier - vi ger er Bolaget. Sista helgen i augusti 2026 kommer de för första gången till Eksjö”, skriver Eksjö Stadsfest i ett pressmeddelande.