Här är vinstnumren i Lions julkalender – 16 december

16 december:
Vinst 500:-
543
Vinst 200:-
287, 306, 638, 784, 985, 1547, 1676, 1758, 1824.
15 december:
Vinst 500:-
387
Vinst 200:-
89, 178, 222, 370, 985, 1251, 1552, 1851, 1922.
14 december:
Vinst 200:-
51, 308, 555, 737, 796, 963, 1056, 1179, 1884.
13 december:
Vinst 500:-
294
Vinst 200:-
90, 124, 286, 359, 641, 665, 715, 927, 1142.
12 december:
Vinst 200:-
266, 288, 495, 937, 1049, 1635, 1719, 1808, 1896.
11 december:
Vinst 200:-
242, 296, 468, 617, 680, 1141, 1227, 1891, 1896
10 december:
Vinst 500:-
1751
Vinst 200:-
331, 694, 737, 754, 837, 1135, 1362, 1825, 1891.
9 december:
Vinst 200:-
30, 90, 397, 482, 1113, 1374, 1442, 1785, 1895.
8 december:
Vinst 500:-
1572
Vinst 200:-
216, 313, 603, 718, 1015, 1473, 1586, 1745, 1946.
7 december:
Vinst 200:-
219, 233, 479, 596, 615, 629, 812, 1117, 1418.
6 december:
Vinst 500:-
715
Vinst 200:-
45, 50, 199, 930, 961, 1085, 1215, 1448, 1585.
5 december:
Vinst 500:-
1013
Vinst 200:-
143, 365, 461, 829, 912, 1249, 1397, 1638, 1738.
4 december:
Vinst 200:-
290, 579, 744, 769, 1090, 1205, 1480, 1486, 1980.
3 december:
Vinst 500:-
187
Vinst 200:-
269, 379, 477, 658, 803, 944, 1023, 1210,1222.
2 december:
Vinst 500:-
1314
Vinst 200:-
582, 669, 797, 976, 1022, 1057, 1091, 1720, 1951.
1 december:
Vinst 500:-
459
Vinst 200:-
397, 514, 711, 876, 931, 1466, 1654, 1727, 1778.