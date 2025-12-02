Populär sommarfestival satsar på större scen: "Dags att höja nivån"

Inför sommaren 2026 tar Hamnplan Live nästa stora steg och uppgraderar till en större scen. Foto: Stefan Härnström

Hamnplan Live är en populär och välbesökt sommarfestival i Västervik. I dag släpper arrangören några nyheter inför 2026 års festival.

Fredrik Ohlsson skriver i ett pressmeddelande att Hamnplan Live tar nästa stora steg och uppgraderar till en större scen inför sommarens festival på Skeppsbrokajen.

”Efter flera år av utveckling med större artister känner vi att det är dags att höja nivån och skapa ännu bättre förutsättningar för både publiken och alla artister som kommer till oss. Större artister och mer avancerade produktioner behöver mer plats – både på scen och bakom kulisserna. Med en större scen kan vi äntligen boka akter som tidigare inte fått plats, växla upp ljus och ljud, och leverera en show som kommer kännas riktigt storslagen”, skriver Fredrik Ohlsson.

Enligt Fredrik Ohlsson betyder satsningen mycket för festivalbesökarna.

”En större scen ger inte bara bättre sikt utan en helhetsupplevelse som verkligen lyfter kvällen. För oss är detta ett viktigt steg i att fortsätta utveckla och förbättra Hamnplan Live för både artister, publik och inte minst bokningsbolag”, skriver Fredrik Ohlsson.

2025 års slutsålda VIP-balkong kommer vidareutvecklas inför 2026.

”Vi skapar ett ännu bättre VIP-område så att fler besökare får chansen att uppleva utsikten och servicen”, skriver Ohlsson.

Det finns planer på att bygga ut med nya underhållningsytor längs Slottsholmsleden.

”Det innebär ännu mer liv, upplevelser och aktivitet runt festivalområdet – och ger plats för fler spännande inslag under kvällarna”.