Här är vinstnumren i Lions julkalender – 6 december

Lions julkalender är en tradition för många i Vimmerby.
Foto: Jakob Karlsson
6 december:
Vinst 500:-
715
Vinst 200:-
45, 50, 199, 930, 961, 1085, 1215, 1448, 1585.
5 december:
Vinst 500:-
1013
Vinst 200:-
143, 365, 461, 829, 912, 1249, 1397, 1638, 1738.
4 december:
Vinst 200:-
290, 579, 744, 769, 1090, 1205, 1480, 1486, 1980.
3 december:
Vinst 500:-
187
Vinst 200:-
269, 379, 477, 658, 803, 944, 1023, 1210,1222.
2 december:
Vinst 500:-
1314
Vinst 200:-
582, 669, 797, 976, 1022, 1057, 1091, 1720, 1951.
1 december:
Vinst 500:-
459
Vinst 200:-
397, 514, 711, 876, 931, 1466, 1654, 1727, 1778.