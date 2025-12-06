06 december 2025
Här är vinstnumren i Lions julkalender – 6 december

Lions julkalender är en tradition för många i Vimmerby. Foto: Jakob Karlsson

NÖJE 06 december 2025 05.59

Lions julkalender är en långlivad och populär tradition i Vimmerby. I den här artikeln publicerar vi dagligen alla vinstnummer ända fram till 24 december. 

6 december:

Vinst 500:- 

715

Vinst 200:- 

45, 50, 199, 930, 961, 1085, 1215, 1448, 1585. 

5 december:

Vinst 500:- 

1013

Vinst 200:- 

143, 365, 461, 829, 912, 1249, 1397, 1638, 1738. 

4 december:

Vinst 200:- 

290, 579, 744, 769, 1090, 1205, 1480, 1486, 1980. 

3 december:

Vinst 500:- 

187

Vinst 200:- 

269, 379, 477, 658, 803, 944, 1023, 1210,1222.

2 december:

Vinst 500:- 

1314

Vinst 200:- 

582, 669, 797, 976, 1022, 1057, 1091, 1720, 1951. 

1 december:

Vinst 500:- 

459

Vinst 200:- 

397, 514, 711, 876, 931, 1466, 1654, 1727, 1778. 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

