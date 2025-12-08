Se bilderna från dansstudions uppvisning

Det var full fart när Vimmerby Dansstudio hade sin uppvisning i Idrottshallen under söndagen. Foto: Stefan Härnström

Vimmerby Dansstudio har gjort sin decembershow i Idrottshallen där barnen och ungdomarna i de olika grupperna äntligen fick showa inför en fullsatt lokal.

Ikoner var temat på decembershowen – både verkliga som Madonna, kvinnor och fiktiva som Aladdin och vampyrer. Det blev både snygga hjulningar och tighta gruppdanser i Vimmerby idrottshall på söndgseftermiddagen, som vanligt med en jättepublik.

Ebba Lilja arbetar som ansvarig för ledarna på Vimmerby dansstudio. Hon är även deras lärare på gymnasiets dansprofillinje. Hon beskrev årets decembershow så här:

– Det är femton nummer och det är tretton grupper som dansar idag. Cirka 140 barn och det pågår i ungefär en och en halv timme.

Ledarna hade utgått från temat ikoner och själva valt musiken. Så har den anpassats efter temat:

– Madonna är med, vi har vampyrer som ska köra. Det är Wendy och Beyoncé och lite alla möjliga kändisar. Både sagofigurer och förebilder.

Vimmerby dansstudio har två uppvisningar per år, en på höstterminen och en på vårterminen.