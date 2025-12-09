Medina klara för cityfestivalen – nya artistsläpp redan i morgon

Medina är klar för en spelning på Strömsholmen Cityfestival i Västervik 2026. Foto: Pressbild

Sugen på att se Medina på Strömsholmen Cityfestival 2026? Grattis, i så fall. Killarna bakom ”Miss Decibel” och ”Que sera” blev i dag den andra akten att presenteras.

”De vet du” var först ut. I dag meddelade arrangören av Strömsholmen Cityfestival i Västervik att Medina är det andra bandet att ha signats till kommande sommars party.

I över 20 år har de rest land och rike runt, och sedan återföreningen 2022 har Medina hunnit komma både trea och tvåa i Melodifestivalen, varav låten “Que Será” toppade alla listor i Sverige under flera månaders tid. Detta följde de upp med en tolkning av “Genom eld och vatten”, som presenterades i finalen av Melodifestivalen 2025.

500 miljoner strömningar

Med över en halv miljard strömningar på Spotify har Medina även lyckats få två låtar att bli virala i hela världen; “Där palmerna bor” och “Bon Appétit”, som tillsammans har över en miljon användningar på TikTok.

Men det stannar inte vid Medina denna vecka. På sitt Instagram-konto skriver Strömsholmen Cityfestival att det kommer fler nyheter redan i morgon, onsdag.

”Dubbla artistsläpp med spännande nykomlingar som kommer få öppna varsin festivaldag”, är vad man avslöjar så här dagen innan.