De återvänder till Visfestivalen – första bandet presenterat i dag

Här kommer en tidig julklapp till alla Weeping Willows fans. Bandet presenteras i dag som den första klara akten till Visfestivalen i Västervik 2026.

I 30 år har de spelat ihop och sommar gör Weeping Willows, med Magnus Carlsson i spetsen, endast ett fåtal exklusiva spelningar på utvalda platser runt om i landet. En av dessa är Visfestivalen i Västervik, som i sommar får välkomna bandet tillbaka till scenen i Stegeholms slottsruin.

”Weeping Willows är kända för sitt särpräglade sound och sina känslofyllda låtar, och deras framträdanden hör till sommarens mest efterlängtade musikupplevelser. Att bandet nu återvänder till Västervik gör årets festival extra speciell”, skriver arrangören i ett pressmeddelande.