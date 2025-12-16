Sanna från Öland skrapade i tv – så mycket vann hon

Under tisdagen hade Sanna från Köpingsvik på Öland chansen att bli miljonär på Triss i Tv4. Riktigt så bra blev det inte – men väl en vinst på 100 000 kronor.

Som vanligt var det sista rutan som avgjorde och vinsten blev 100 000 kronor. Pengarna ska bland annat gå till en julklapp till pappa.

Det var i slutet av oktober som Sanna bytte in en Triss-vinst på 30 kronor mot en ny lott på OKQ8 i Borgholm. Det visade sig vara ett av livets bästa beslut. Skrapet visade tre tv-rutor och idag var det dags för miljonchansen i tv.

Vinsten landade på 100 000 kronor.

– Jag skrapade den nya lotten hemma hos min mamma. När jag såg att lotten visade tre tv-symboler kändes det helt overkligt. Jag blev så ställd. Jag har inte helt bestämt vad jag ska göra för vinsten än. Men det blir ett bra tillskott till julen och julklappar, berättar Sanna.

I år har totalt elva personer från länet skrapat triss i tv.