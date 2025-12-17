Mest önskad av publiken – nu är han klar för Hamnplan Live i sommar

Norske superstjärnan Tix är klar för en spelning på Hamnplan Live i Västervik i sommar. Foto: Pressbild

Tix var en av de artister som fick flest röster när publiken fick önska akter till Hamplan Live 2026. Och nu är det klart att den norske storstjärnan dyker upp. ”Det kommer att bli en riktigt grym stämning när Sjeiken kliver upp på scenen”, skriver arrangören i ett pressmeddelande.

I dag blev det offciellt; Tix är den fjärde akten som släpps till Hamnplan Live 2026.

Bakom artistnamnet står 27-åriga Andreas Haukeland från Bærum – en av Norges största artister och personligheter.

Karaktären med päls, solglasögon och pannband fick namnet Tix på grund av en uppväxt där Andreas kände sig annorlunda. Andreas har diagnosen Tourettes syndrom och under högstadiet började han kallas ”Tix” på grund av just sina tics. I stället för att låta namnet påverka honom negativt, tog han det till sig och gjorde det till sitt artistnamn, med målet att bli Norges största artist. Och det lyckades han ju hyfsat med.

Skrev världshit till Ava Max

Efter gymnasiet började Tix skapa musik för russen, och 2015 fick han sitt stora genombrott med partylåten ”Sjeiken”, som snabbt blev årets hit.

Trots kritik från både föräldrar och musikkritiker låg hans debutalbum “Dømt og Berømt” på VG-listan i över 70 veckor. Tix blev känd som ”russekungen” och dominerade genren.

2018 tog Tix ett avgörande steg mot att förverkliga sin vision om att bli Norges största popstjärna, när han släppte sin första icke-russelåt, ”Shotgun”. Samtidigt blev han en internationellt erkänd låtskrivare, bland annat genom världshiten ”Sweet but Psycho” med Ava Max, som blev årets mest spelade låt och prisbelönades vid Musikkforleggerprisen.

Finalveckan i Paradise Hotel

År 2019 överraskade Tix återigen genom att delta i realityprogrammet Paradise Hotel, där han ville visa mer av personen Andreas bakom artistkaraktären. Han tog sig hela vägen till finalveckan men valde att ge bort sin finalplats.

Sedan dess har TIX haft sex låtar som toppat Spotifylistan i Norge och lyckats vinna över fans i alla åldrar. På frågan om hur han skapar sin musik svarade han: ”Jag gör inte låtar för musikbranschen, jag gör låtar för folket.”

Utsåld turné

2020 inleddes starkt för TIX, med två utsålda konserter på Sentrum Scene, där den första sålde slut på bara 26 sekunder. När pandemin satte käppar i hjulet för hans planer, valde han att möta fansens behov genom att släppa låten ”Karantene”, som snabbt blev en hit. I maj samma år hade han hela elva låtar på Norges topp 200. Samma år var han även aktuell som domare i Idol på TV2.

År 2023 sålde TIX ut två konserter på Oslo Spektrum, och under 2024–2025 genomförde han den helt utsålda ”Sjeiken Tour”. Nyligen fyllde han dessutom nattklubben Kharma i Vimmerby till sista plats.

Helgen 4-5 juli står Tix alltså på scenen i Västervik. Sedan tidigare är Hooja, Tjuvjakt och Anis Don Denima klara för Hamnplan Live 2026.