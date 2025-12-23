23 december 2025
Stockholmsbandet Tjuvjakt kommer till Eksjö nästa sommar. Foto: Pressbild

Het grupp klar för stadsfesten – "Publikfavoriter"

NÖJE 23 december 2025 09.16

Eksjö stadsfest fortsätter forma sin uppställning inför nästa sommar. Nästa akt som är klar är Tjuvjakt.

Stockholmsbandet har växt rejält under de senaste året och är idag att betrakta som ett av landets största grupper. Nu blir det en återkomst till Eksjö Stadsfest. 

"Innan de blev ett av landets största grupper och stod de på scen hos oss på Eksjö Stadsfest. Redan då märktes den energi och jävlaranamma som i dag gjort dem till publikfavoriter över hela landet. Sedan dess har karriären tagit ordentlig fart. Med hyllade album, singlar som snabbt klättrar på listorna och ett gediget rykte som liveakt har Tjuvjakt etablerat sig i toppen på Sveriges musikscen", skriver Eksjö stadsfest i ett pressmeddelande. 

Stadsfesten arrangeras sista helgen i augusti och för Tjuvjakt blir det såklart den stora scenen. 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

