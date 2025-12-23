Het grupp klar för stadsfesten – "Publikfavoriter"

Stockholmsbandet har växt rejält under de senaste året och är idag att betrakta som ett av landets största grupper. Nu blir det en återkomst till Eksjö Stadsfest.

"Innan de blev ett av landets största grupper och stod de på scen hos oss på Eksjö Stadsfest. Redan då märktes den energi och jävlaranamma som i dag gjort dem till publikfavoriter över hela landet. Sedan dess har karriären tagit ordentlig fart. Med hyllade album, singlar som snabbt klättrar på listorna och ett gediget rykte som liveakt har Tjuvjakt etablerat sig i toppen på Sveriges musikscen", skriver Eksjö stadsfest i ett pressmeddelande.

Stadsfesten arrangeras sista helgen i augusti och för Tjuvjakt blir det såklart den stora scenen.