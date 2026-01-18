Legendarens son på besök – då laddar Kharma för ny succé

Tillsammans med sitt band The Barsebäckz kommer Erik Meduza, son till legendaren Eddie Meduza, till Kharma i Vimmerby för en spelning nästa fredag. Foto: Pressbild

Efter flera framgångsrika festkvällar den senaste tiden laddar Kharma i Vimmerby för ytterligare en. Nästa lördag står nämligen Erik Meduza, son till legendaren Eddie Meduza, på scen med sitt band.

Nattklubben Kharma i Vimmerby har haft en flygande senaste månad. Lapp på luckan när hitmaskinen TIX gästade i december, därefter fullt hus på juldagen och en sprakande fest på nyårsafton.

Nu laddar man för ytterligare en höjdare. Nästa lördag, den 24 januari, är det klart att Erik Meduza And The Barsebäckz står på scenen då hela stället håller öppet mellan klockan 22.00 och 03.00.

Erik Meduza är son till legendaren Eddie Meduza och ”risken” är nog stor att en och annan av hans gamla dängor kommer finnas på sonens repertoar i ny tappning.

Vill nå blandad publik

– Erik Meduza and the Barsebäckz är en fusion av rockabilly och EPA-dunk, som förnyar det musikaliska arvet efter Erik Meduzas far, Eddie Meduza. Man kan säga att de rockifierar EPA-dunken och blandar den med Eddies rockabilly. Det skapar en häftig musikupplevelse som förenar generationer. Jag tror att det här kommer bli något utöver det vanliga, säger Christopher Novratidis på Kharma.

– Jag hoppas att vi den här gången kan nå ut till en mer blandad publik. Vi testar för att se om underlaget finns, och om det slår väl ut så är jag sugen på att köra 25+-kvällar då och då framöver, berättar Novratidis.