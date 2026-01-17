Komiker hyllades på gala i går – gästar våra trakter med sin show inom kort

Så här har det sett ut vid Rival i Stockholm under hösten. Nu har Özz Nûjen gett sig ut på turné med hyllade showen ”Medborgare Nûjen”, som visas i Hultsfred. Foto: Lotta Madestam

Han säger sig vara temperaturstickan i arslet på hela valrörelsen. När Özz Nûjen kommer till Västervik och Hultsfred med sin nya ståuppshow, har den just prisats som ”Årets bästa föreställning” på Svenska Stadupgalan. – Jätteroligt att den blev så hyllad, säger han till Dagens Vimmerby.

Efter en höst och vinter på Rival i Stockholm har komikern Özz Nûjen gett sig ut på turné med ståuppshowen ”Medborgare Nûjen”. Ett stopp blir i Bryggaren Västervik den 24 januari och dagen efter i Kulturhuset Valhall, Hultsfred.

– Jag ska besöka 100 orter i vårt land Sverige. Det är en valturné och det är politisk humor och jag har haft kul i Västervik och Hultsfred förut, så jag hoppas publiken fortfarande tycker om mig, säger han när vi hörs på telefon.

”Kommer bli både smutsigt och fult”

Inför premiären för fyra månader sedan sa Özz ”Jag kommer vara temperaturstickan i arslet på hela valrörelsen”. Ett citat han förklarar med att är det någon gång man borde våga skämta om alla partier och våra politiker i Sverige så är det nu. Så den nya föreställningen kretsar kring svikna vallöften – och alla riksdagspartier kan räkna med att bli humorgranskade.

– Just valrörelsen är som den är redan i år och det kommer bli både smutsigt och fult, då behövs det någon som kan skoja om det här så publiken i alla fall får skratta åt eländet.

Hyllades i går

Föreställningen har just hyllats. På fredagskvällen vann Özz Nûjen priset Årets bästa föreställning på Svenska Stadupgalan.

– Jag blev väldigt, väldigt glad, rörd och känslosam när jag fick veta det. Det var en skön uppskattning.

Inte bara för att Svenska Stadupgalan och juryn tyckte den var bra, utan kanske mest för att han gör den för sin storasyster som gick bort för ett år sedan. Förlusten har tagit honom hårt.

– Om jag ska vara ärlig så mår jag inte så jättebra, jag saknar henne enormt. Så den här föreställningen har varit som en hyllning till henne, säger han märkbart berörd.

– Då är det samtidigt väldigt roligt att den uppskattas, för det är inte så lätt att skoja om politik. Det har varit mitt mål hela tiden, att man ska skratta så snoret rinner – och så ska man vilja gå och rösta. Det är själva grejen.

Det är mer än tio år sedan Nûjen senast turnerade med en egen show, senaste var ”Statsminister Özz Nûjen”.

– Ja, det är min första egna soloturné helt utan Måns Möller sedan 2014.

Hur har föreställningen gått fram till nu?

– Det har gått väldigt bra, över förväntan. Om jag ska vara ärlig trodde jag inte att det skulle gå så här bra. Jag är glad att den tagits emot bra av både publik och press, så jag är jätte, jätteglad.

Vad har du för känsla inför att komma till våra trakter?

– Det ska bli jättekul. Jag hoppas på en kväll där vi tillsammans kan skratta med och åt varandra, och den situation som världen befinner sig i nu med alla politiker som hellre vill vara populister än att vara politiker. De borde försöka tänka på sitt lands bästa, istället för sitt eget. Jag tror vi medborgare, vi vanliga väljare, börjar bli trötta på det där. Man vill ha riktiga politiker som tar ansvar och inte bara kommer med floskler, utan att de håller vad de lovar.