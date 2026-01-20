STORVINST TILL KALMAR – ”KÄNNS BUBBLIGT”

I söndags vann 60-åriga Eva hela 250 000 kronor via Svenska Spels Lyckoplats. – Det känns bubbligt i hela kroppen, åh vad ska jag göra nu, säger Eva till Svenska Spel.

Lyckoplatsen är en relativt ny spelform där spelare får välja ut sin favoritplats i landet. Vid varje dragning dras en vinstcirkel runt en viss plats och alla med platser inom cirkeln vinner pengar.

I söndag var det 60-åriga Eva som vann 250 000 kronor på sin plats Hagby i Kalmar kommun. På platsen har hon tidigare varit bosatt.

– Det är en väldigt fin plats! Jag tycker om naturområdena med Hagby hamn, sjöfågelområdet, naturreservaten, vattnet och skogen. Jag uppskattar verkligen att vara där, jag är mycket i naturen tillsammans med min hund och katt, berättar Eva.

Pengarna ska troligen gå till en resa.

– Nu ska jag bjuda ut min familj på restaurang och så ska vi planera vad vi ska göra. Det blir kanske en resa till London, Köpenhamn eller Paris. Sedan ska jag kanske unna mig en klänning jag tycker är fin men lite för dyr. Jag kommer kanske också gå på någon konsert i Stockholm, säger Eva glatt.