Ny miljonvinst till Kalmar – ”Svårt att förstå”

En man från Kalmar vann över en miljon på Eurojackpot i fredags. Foto: Pressbild

En man i 50-årsåldern från Kalmar var en av tio personer som blev miljonärer på ett andelsspel på Eurojackpot i fredags kväll. Nu ska han investera i huset.

Vinsten är en av många storvinster till personer i Kalmar under senaste veckorna. Den här gången var det alltså ett andelsspel på Eurojackpot som gav utdelning där tio personer fick 1 066 529 kronor vardera.

– Det är helt fantastiskt, du anar inte! Jag har spelat ett tag och hoppats, och nu blev det pricken över i:et. Det är svårt att förstå att det faktiskt är sant. Man har ju haft en önskan om att vinna stort någon gång, och så blev det över en miljon direkt. Det känns helt otroligt, säger Kalmarbon till Svenska Spel.

Hur pengarna ska användas vet han redan.

– Jag ska betala av vissa lån på huset och sedan placera en del framåt. Jag har några saker jag länge velat förverkliga, som att köpa ett piano och fixa sådant i huset som jag tänkt på länge men inte tagit tag i. Nu vill jag verkligen göra slag i saken, säger vinnaren.