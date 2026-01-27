Han fick roll i succémusikal med en rad kända namn – ”Största jag gjort"

Livebild från musikalen 2018 med Tuva B Larsen och Philip Jalmelid. Just dessa två skådespelare medverkar även i nya scenversionen i Göteborg. Foto: Mats Backer

Många är de människor som sett filmen ”Så som i himmelen” med Michael Nyqvist och Helen Hallgren i huvudrollerna. Foto: Pressbild

När Kay Pollak och Fredrik Kempe gör en ny uppsättning av ”Så som i himmelen” har Henric Joneskär från Vimmerby fått en av rollerna. Övriga ensemblen består av Sanna Nielsen, Peter Apelgren, Philip Jalmelid och Tuva B Larsen Foto: Mats Bäcker

Henric Joneskär, sittande, tillsammans med Sanna Nielsen, Peter Apelgren, Philip Jalmelid och Tuva B Larsen som är aktuella till hösten i "Så som i himmelen", som gått både på film och musikal tidigare. Foto: Mats Bäcker/Pressbilder

När klassikern ”Så som i himmelen” sätts upp på Lorensbergsteatern i Göteborg är det med Henric Joneskär, 37 år från Vimmerby, i en av rollerna. – Att få den här möjligheten är svårt att ta in faktiskt, säger Henric Joneskär som även står inför en helt ny roll – som pappa.

Lokalt känns han igen som både skådespelare och regissör i Astrid Lindgrens Värld, och det senaste året har han även jobbat som teaterpedagog på Kulturskolan i Vimmerby.

– Jag har bott och jobbat här till och från sedan 2010, och sedan hösten 2024 bor jag här på heltid, berättar Henric Joneskär.

”Svårt att ta in”

Efter en stark genomförd audition fick Henric Joneskär det glädjande beskedet att han fått rollen som Holmfrid när Kay Pollak och Fredrik Kempes musikal ”Så som i himmelen” sätts upp i Göteborg till hösten.

I andra roller syns kända namn som Philip Jalmelid, Tuva B Larsen, Peter Apelgren och Sanna Nielsen för att nämna några.

– Tre veckor senare fick jag ett telefonsamtal att de ville ha med mig, vilket är fantastiskt roligt. Att få den här möjligheten är svårt att ta in faktiskt. Både att få jobba med det här materialet, det är ju en fantastisk musikal, både manus och musik är helt otroligt, men också att få jobba med de här människorna i ensemblen och produktionsteamet ska bli fantastiskt roligt. Jag ser väldigt mycket fram emot att börja jobba med det, säger han.

Milstolpe i svensk film- och teaterhistoria

Många är de människor som sett ”Så som i himmelen”. Om inte på teater, så i alla fall filmen med Michael Nyqvist, Frida Hallgren, Helen Sjöholm och Lennart Jähkel i några av huvudrollerna.

Minns du vad din allra första tanke var när du fick beskedet att du fått en av rollerna?

– Det var bara ren glädje. Jag tänkte nog ”Gud vad kul”, inte mer dramatiskt än så. Men det kändes fantastiskt roligt, och jag är uppvuxen i Alingsås utanför Göteborg, så en tanke som kom ganska snart var att det var roligt att få jobba hemmavid.

Vad säger du om att Henrik Joneskär står sida vid sida med just de här namnen i rollistan?

– Det är helt otroligt. En del av mig kan känna ”Åh, här står lilla jag bland de här giganterna som det verkligen är inom musikal- och teatervärlden. Alla är fantastiska, det är väldigt ödmjuka och varma människor jag kommer få arbeta med. Oerhört kul! Det är helt rätt människor för rollerna, och det är många jag själv haft som förebild. Jag kommer få jobba med några av de största namnen inom den svenska musikalscenen, vilket är helt otroligt.

”En kulturpelare i Göteborg”

För Henric Joneskär kommer detta bli det absolut största han gjort hittills, enligt honom själv.

– Det är första gången jag står på en så etablerad och historisk scen. Visst, jag har jobbat både på Lisebergsteatern i Göteborg och Intiman i Stockholm utöver Astrid Lindgrens Värld. Det är också historiska scener, men det är något speciellt med Lorensbergsteatern. Det är svårt att sätta fingret på, med allt det arbete som After Shave och Galenskaparna gjort, men också tidigare i historien. Det är verkligen en kulturpelare i Göteborg, så det känns fantastiskt roligt att få stå på den scenen.

Paret väntar sitt första barn

Repetitionerna inleds i början av augusti och premiären blir den 17 september. Den här fina möjligheten innebär dock inte att Henric Joneskär lämnar Vimmerby, utan han kommer pendla och han är fortsatt aktuell för jobbet som regissör i sagoparken, där han kommer regissera Pippiteatern.

– Det är framför allt en repetitionsperiod i april och maj innan parken öppnar, sedan kommer jag tillbaka litegrann under sommaren för att se hur ensemblen har det och vart allt tagit vägen. Förutom det kommer jag vara föräldraledig, jag och min sambo väntar vårt första barn, så vi ska vara lediga tillsammans en stund.

Möjlighet till förlängning

”Så som i himmelen”, med Markus Virta som regissör, kommer att spelas ända fram till årsskiftet.

– Det är säkert ett 50-tal föreställningar inbokade, och så vet jag att det finns möjlighet till förlängning.

Kan du säga något om din roll?

– Den spelas av Linus Eklund Adolphson i originaluppsättningen och Mikael Rahm i filmen. Det är en jättefin roll, en väldigt varm person, men som också varit rätt så utsatt genom livet för att han inte riktigt passar in i mallen. Han är ganska kraftig, har varit utsatt på grund av sin övervikt, alltid lite nedtryckt av de runt omkring honom och framför allt av lanthandlaren Arne, som finns i byn. Men han har funnit sig i sin lott i livet, men få också under föreställningens gång möjlighet att göra upp med några av sina gamla demoner, säger Henric och fortsätter:

– En fantastiskt fin roll, tycker jag. Det känns väldigt ärofullt att kliva i de skorna, framför allt med tanke på de anda två fantastiska skådespelarna som har axlat den här rollen tidigare.

Du har jobbat som regissör nu senast, hur känns det att gå från det till en egen roll?

– Det känns väldigt bra, och det är roligt att fortsätta ha möjligheten att få göra både och. Men det är det jag jobbat med allra längst och det jag identifierar mig mest med. Även om regiarbetet också är ett väldigt roligt och utmanande arbete, så skulle jag ändå säga att det är det sceniska arbetet jag brinner för. Så det känns väldigt, väldigt kul att få gå upp på scenen igen.

”Så som i himmelen” är en milstolpe i svensk film- och teaterhistoria. Filmen, som hade premiär 2004, blev årets mest sedda svenska film och nominerades till åtta guldbaggar och en Oscar. Efter pandemin har musikalen spelats på över 30 olika scener i Europa med stor framgång.