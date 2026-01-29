STÖRSTA BOKNINGEN HITTILLS FÖR FESTIVALEN

Hamnplan Live har slagit till med sin största bokning hittills. Populära Miriam Bryant kommer till Västervik för första gången i sommar.

Bryant behöver såklart ingen närmare beskrivning. Hon är, här och nu, en av Sveriges största artister och högaktuell med ett relativt nytt album, färsk EP och en i stort sett utsåld akustisk turné.

”Vi är oerhört glada över att Miriam Bryant, en av Sveriges absolut största artister, kommer till oss i sommar. Vi har jobbat i flera år för att få Miriam till oss, då hon legat i toppen av våra mest önskade artister under lång tid. Äntligen står hon på Hamnplan Live-scenen – räkna med allsång och gåshud! Skriver Hamnplan Live i ett pressmeddelande.

”Under sommaren 2025 tog Miriam med sig musiken ut på vägarna med en omfattande turné runt om i landet. Turnén inkluderade bland annat två helt utsålda kvällar på Liseberg i Göteborg samt en storslagen spelning på Dalhalla, där hon möttes av en överväldigande publikrespons och ännu en gång visade varför hon räknas som en av Sveriges mest kraftfulla liveartister.

Sedan tidigare är Tix, Hooja, Anis Don Demina och Tjuvjakt klara för festivalen som hålls mellan 3-4 juli.