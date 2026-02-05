Klassiska spelningen i Hultsfred blir dubbel LP – släpps i morgon

Sators klassiska spelning på Hultsfredsfestivalen 1995 blir nu dubbel-LP. På fredag släpps den begränsade upplagan av rariteten. Foto: Pressbild/arkiv

Skramliga Borlängebandet Sator kom att bli något av Hultsfredsfestivalens husband. Nu har den klassiska spelningen på Hawaiiscenen 1995 blivit en exklusiv dubbel-LP som släpps i morgon, fredag. En riktig raritet för alla fans.

Hur många gånger som Sator lirade på landets största rockfestival är nog få som verkligen vet eftersom det vid flera tillfällen skedde under hemliga namn.

Under alla år i Hultsfred svarade bandet för många klassiska framträdanden. 1988 hade man släppt en cover på Lili & Susies hit ”Oh Mama” och det var extremt många som ville se konserten i Teaterladan. Alltför många skulle det visa sig, kaos utbröt bland de åtskilliga tusen personerna som hade tryckt in sig i lokalen och flera personer svimmade. En annan klassisk spelning är den på festivalens största scen, Hawaiiscenen, den 11 augusti 1995.

Endast 250 exemplar

Just den konserten blir nu dubbel-LP – hela giget, 21 låtar och med utlovat kanonljud – producerad av sångaren och gitarristen i bandet, Chips Kiesbye.

I morgon, fredag, släpps albumet, som bara pressas i 250 exemplar. Den begränsade upplagan är numrerad för hand och innehåller även Sators historia med Hultsfredsfestivalen i text och bild på insidan av omslaget. Här hittar du bland annat en kalender med Sators alla Hultsfredsspelningar inprickade, låtlista, turnédetaljer och en ”Sator was here”-sticker.