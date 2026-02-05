05 februari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Klassiska spelningen i Hultsfred blir dubbel LP – släpps i morgon

Sators klassiska spelning på Hultsfredsfestivalen 1995 blir nu dubbel-LP. På fredag släpps den begränsade upplagan av rariteten. Foto: Pressbild/arkiv

Klassiska spelningen i Hultsfred blir dubbel LP – släpps i morgon

NÖJE 05 februari 2026 23.00

Skramliga Borlängebandet Sator kom att bli något av Hultsfredsfestivalens husband. Nu har den klassiska spelningen på Hawaiiscenen 1995 blivit en exklusiv dubbel-LP som släpps i morgon, fredag. En riktig raritet för alla fans.

Annons:

Hur många gånger som Sator lirade på landets största rockfestival är nog få som verkligen vet eftersom det vid flera tillfällen skedde under hemliga namn.

Under alla år i Hultsfred svarade bandet för många klassiska framträdanden. 1988 hade man släppt en cover på Lili & Susies hit ”Oh Mama” och det var extremt många som ville se konserten i Teaterladan. Alltför många skulle det visa sig, kaos utbröt bland de åtskilliga tusen personerna som hade tryckt in sig i lokalen och flera personer svimmade. En annan klassisk spelning är den på festivalens största scen, Hawaiiscenen, den 11 augusti 1995.

Endast 250 exemplar

Just den konserten blir nu dubbel-LP – hela giget, 21 låtar och med utlovat kanonljud – producerad av sångaren och gitarristen i bandet, Chips Kiesbye.

I morgon, fredag, släpps albumet, som bara pressas i 250 exemplar. Den begränsade upplagan är numrerad för hand och innehåller även Sators historia med Hultsfredsfestivalen i text och bild på insidan av omslaget. Här hittar du bland annat en kalender med Sators alla Hultsfredsspelningar inprickade, låtlista, turnédetaljer och en ”Sator was here”-sticker.

Fakta

Låtar på dubbel-LP:n:

A1) Intro - Wasting time

A2) No place to land

A3) Next to nothing

A4) No time, Tomorrow

A5) It really doen´t matter now

B1) Jetslide

B2) Out of the void

B3) Black n White

B4) I wanna go home

B5) A safetybelt for Suzie

B6) Freezer

C1) I´m gone¨

C2) Turn off the news

C3) This is my Life

C4) I´d rather drink than talk

D1) We´re right , You´re wrong

D2) World

D3) Pigvalley beach

D4) Hello hello, I´m back again

D5) Ring Ring

D6) 23BC

Annons:

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt