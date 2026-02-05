Klassiska spelningen i Hultsfred blir dubbel LP – släpps i morgon

Sators klassiska spelning på Hultsfredsfestivalen 1995 blir nu dubbel-LP. På fredag släpps den begränsade upplagan av rariteten. Foto: Pressbild/arkiv
Hur många gånger som Sator lirade på landets största rockfestival är nog få som verkligen vet eftersom det vid flera tillfällen skedde under hemliga namn.
Under alla år i Hultsfred svarade bandet för många klassiska framträdanden. 1988 hade man släppt en cover på Lili & Susies hit ”Oh Mama” och det var extremt många som ville se konserten i Teaterladan. Alltför många skulle det visa sig, kaos utbröt bland de åtskilliga tusen personerna som hade tryckt in sig i lokalen och flera personer svimmade. En annan klassisk spelning är den på festivalens största scen, Hawaiiscenen, den 11 augusti 1995.
Endast 250 exemplar
Just den konserten blir nu dubbel-LP – hela giget, 21 låtar och med utlovat kanonljud – producerad av sångaren och gitarristen i bandet, Chips Kiesbye.
I morgon, fredag, släpps albumet, som bara pressas i 250 exemplar. Den begränsade upplagan är numrerad för hand och innehåller även Sators historia med Hultsfredsfestivalen i text och bild på insidan av omslaget. Här hittar du bland annat en kalender med Sators alla Hultsfredsspelningar inprickade, låtlista, turnédetaljer och en ”Sator was here”-sticker.
Låtar på dubbel-LP:n:
A1) Intro - Wasting time
A2) No place to land
A3) Next to nothing
A4) No time, Tomorrow
A5) It really doen´t matter now
B1) Jetslide
B2) Out of the void
B3) Black n White
B4) I wanna go home
B5) A safetybelt for Suzie
B6) Freezer
C1) I´m gone¨
C2) Turn off the news
C3) This is my Life
C4) I´d rather drink than talk
D1) We´re right , You´re wrong
D2) World
D3) Pigvalley beach
D4) Hello hello, I´m back again
D5) Ring Ring
D6) 23BC