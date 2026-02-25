Sjätte akten klar – norskt band kommer till Västervik

Bandet fick en superhit med låten "Haien kommer" 2023 och den låten är en bra bit över 45 miljoner lyssningar på Spotify. Efter det har framgångarna fortsatt.

Sedan det explosiva genombrottet med superhiten ”Haien kommer” 2023 har bandet inte bara dominerat streamingplattformar – de har också satt en ny standard för modern, lekfull och träffsäker skandinavisk pop. Med en unik kombination av smittsamma melodier, humor, energi och stark musikalisk identitet har Golf lyckats bygga en lojal publik långt utanför Norges gränser. Bandet har spelat på flera av de största festivalerna i både Norge och Sverige och gång på gång bevisat att deras framgångar inte bara är digitala – de är minst lika kraftfulla på scen", skriver Hamnplan Live i sin presentatin av bandet.

I sommar bär det alltså av till Västervik för det populära bandet.

Sedan tidigare har Hamnplan Live bokat följande artister: Miriam Bryant, Anis Don Demina, Hooja, Tix och Tjuvjakt. Årets festival arrangeras 3-4 juli.