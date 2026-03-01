Snart dags för Vimmerby att gunga igen – här är artisterna som kommer

Det var tryck på Vimmerby gungar senast. Blir det likadant nu i mars? Foto: Stefan Härnström

Tvådagarsfesten Vimmerby gunar har Kharma kört i många år. I höstas var det dags senast och redan nu i mars återvänder konceptet.

Årligen arrangerar Kharma i Vimmerby sitt koncept Vimmerby gungar, som är en tvådagarsfest över fredag och lördag. I år blir Vimmerby gungar den 13 och 14 mars.

"Succén är tillbaka och även i år blir det en tvådagarsfest på Vimmerby gungar", skriver Kharma på sina sociala medier.

Först ut redan på fredagen blir "Direktören & Kaptenen" som kommer för en klubbspelning.

"Denna dynamiska duo har seglat upp som en av de mest självklara akterna på den skandinaviska partyscenen, där de kombinerar en unik visuell identitet med ett sound som är skräddarsytt för dansgolvets mest intensiva timmar", skriver man om bokningen.

Duon har låtar som "SOS", "PSYKOPAT" och "BUBBEL" bland sina mest kända.

Blir norskt på lördagen

Under lördagen blir det norskt besök på Kharma. Då kommer "Truse Tarzan" hit för en spelning. Sedan debuten har "Truse Tarzan" samlat på sig miljontals strömningar på Spotify och har hits som "Få Det på", "Snälla Bella" och "Backshot".

"Med en unik blandning av rå energi, humor och tunga beats har Truse Tarzan etablerat sig som en av de mest framträdande profilerna inom den moderna norska russemusiken och partyscenen. Genom att kombinera lekfulla texter med en ljudbild som är omöjlig att sitta still till, har han skapat ett varumärke som står för fest utan gränser", skriver arrangören.

Både tvådagars- och endagarsbiljetter ligger nu ute till försäljning. Hela stället kommer vara öppet vilket innebär dubbla barer, dansgolv och dj utöver detta.