BILDSPECIAL: Vimmerby Hockey firade avslutet på säsongen

För vissa var det sista natten med gänget, andra kommer vi återse i Vimmerby Hockeys matchställ nästa säsong. För alla var det på lördagen avslutningsfest på Stadshotellet efter säsongens sista match mot Troja-Ljungby häromdagen. Dagens Vimmerby fanns på plats när spelarna, klubbansvariga och supportrarna samlade sig för ett sista party.