BILDSPECIAL: Vimmerby Hockey firade avslutet på säsongen

För vissa var det sista natten med gänget, andra kommer vi återse i Vimmerby Hockeys matchställ nästa säsong. För alla var det på lördagen avslutningsfest på Stadshotellet efter säsongens sista match mot Troja-Ljungby häromdagen. Dagens Vimmerby fanns på plats när spelarna, klubbansvariga och supportrarna samlade sig för ett sista party.
Precis som i onsdags samlades man för att fira på Vimmerby Stadshotell, den här gången blev det en mångdubbelt större fest med mat och dryck med häng både i festsalen och nere i baren. Ovan hittar ni galleriet med festbilderna från lördagens hockeyfest.