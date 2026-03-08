08 mars 2026
  BILDSPECIAL: Vimmerby Hockey firade avslutet på säsongen

    Vimmerby Hockey firade det säkrade kontraktet på Stadshotellet under lördagskvällen. Foto: Stefan Härnström

BILDSPECIAL: Vimmerby Hockey firade avslutet på säsongen

NÖJE 08 mars 2026 12.52

För vissa var det sista natten med gänget, andra kommer vi återse i Vimmerby Hockeys matchställ nästa säsong. För alla var det på lördagen avslutningsfest på Stadshotellet efter säsongens sista match mot Troja-Ljungby häromdagen. Dagens Vimmerby fanns på plats när spelarna, klubbansvariga och supportrarna samlade sig för ett sista party.

Precis som i onsdags samlades man för att fira på Vimmerby Stadshotell, den här gången blev det en mångdubbelt större fest med mat och dryck med häng både i festsalen och nere i baren. Ovan hittar ni galleriet med festbilderna från lördagens hockeyfest.

Stefan Härnström

redaktion@dagensvimmerby.se

