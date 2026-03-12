Nu är det dags – i helgen gungar det på Kharma i Vimmerby igen

Efter en lyckad vinter för nöjeskorgen Kharma är det i helgen dags för en av vårens stora höjdare; tvådagarsklassikern Vimmerby Gungar. – Det kommer bli en kanonhelg, säger ägaren Christopher Novratidis.

I höstas investerade Kharma i Vimmerby flera hundratusen kronor i en helt ny avdelning – ett spelrum med bland annat digitala darttavlor, airhockeyspel och boxboll. Satsningen har varit ytterst lyckad och ägaren Christopher Novratidis gläds åt det.

– Det har varit ett enormt lyft – framför allt för nattklubbarna och pubkvällarna. Men allra roligast är att vi nu lockar vi en mycket mer blandad publik – precis som vi vill göra. Det blir så mycket roligare för alla. Vi har planer för ytterligare utveckling, men inget jag kan berätta om nu, säger han hemlighetsfullt.

"Har hittat rätt koncept"

I morgon fredag och på lördag är det dags för Vimmerby Gungar, tvådagarsfesten som Kharma har kört i flera år. I höstas var senaste gången det begav sig och redan nu återvänder alltså konceptet.

På fredagen är "Direktören & Kaptenen" på plats för en klubbspelning och under lördagen blir det norskt besök genom Truse Tarzan.

– Vi har hittat rätt koncept med att erbjuda artister som just har eller är på väg att slå igenom på riktigt. Vimmerby Gungar betyder mycket för oss – dels ekonomiskt, dels sätter det standarden för vad Kharma är och kommer vara i framtiden, säger Christopher Novratidis.

– Publikmässigt ser det också lovande ut. Vi har sålt bra med förköp och har de sista två försäljningsdagarna kvar, som brukar vara de bästa. Det kommer bli en kanonhelg, säger han.