LÄNET: Klassiska festivalen lägger ned – årets upplaga blir den sista

Årets upplaga av festivalen Öland Roots blir den sista, meddelar festivalledningen. Festivalen har bokat internationella stjärnor och svenska artister i genrer som reggae och ska i över 20 år.

Det är den ideella föreningen bakom festivalen som meddelar att 2026 års upplaga av festivalen blir den sista. Enligt Rebecka Serpan i festivalledningen är det inte ekonomi som ligger bakom beslutet.

– Det är en organisatorisk fråga. Det är ett väldigt stort projekt att driva, det kräver mycket engagemang och kraft. Vi hade kanske behövt en stark organisation som finns här på Öland och som kan vara här året runt, säger hon till SVT.

Öland Roots grundades i tallskogen i Sandbergen, Stora Frö, på Öland år 2004. I år firar festplatsen 100 år och festivalen går av stapeln 8-11 juli.

Bland artisterna som spelar på den sista upplagan finns Luciano, Nadia McAnuff, Jah Mason, Linval Thompson, Labyrint, Helt Off, Rootvälta och Fastpoholmen.