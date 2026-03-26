KLART: TV4 KÖPER MATZ NYA STORA FILMPROJEKT

I fyra år har Vimmerbyfilmaren Matz Eklund (närmast kameran) arbetat med dokumentären om modeikonen Lars Wallin. Nu är det klart att TV4 köper in filmen och snart har den premiär. Foto: Privat

I fyra år har Vimmerbyfilmaren Matz Eklund arbetat med dokumentären om modeikonen Lars Wallin. Nu är det klart att TV4 köper in filmen och snart har den premiär. – Det här är så klart jättestort för mig, säger Matz Eklund.

Den 24 april har dokumentären Lars Wallin – The Prince of Glamour premiär på TV4 Play.

Filmen är gjord av Matz Eklund, dokumentärfilmare från Björksebo, Vimmerby, och handlar om en av Sveriges mest kreativa krafter inom mode. Dokumentären bjuder på ett sällsynt personligt porträtt som tar oss långt bortom den glittrande catwalken.

I över tre decennier har Lars Wallin skapat mode för kungligheter, internationella stjärnor och några av Sveriges mest omtalade artister. Dokumentären följer honom i arbetet bakom kulisserna, där disciplin, hantverk och tvivel är lika närvarande som glamour och internationell uppmärksamhet. Det är en berättelse om att bygga något över ett helt liv – i en bransch där få i Sverige nått samma nivå.

”Har varit fantastiskt”

Arbetet med den här dokumentären har pågått i fyra år och nu är det dags att få följa med i Lars Wallins värld och det hårda arbete som ligger bakom varje plagg. Några av de som medverkar i dokumentären är Carolina Gynning, Martina Bonnier, Carola Häggkvist, Charlotte Perrelli, Jill Jonsson, Peter Jöback, Petra Mede, Sara Sjöberg, och Emma Viklund.

– Som frilansdesigner har man alltid fokus på nästa projekt. Det har varit fantastiskt att få gå tillbaka i tiden och inse hur mycket jag fått göra och vilka spännande möten jag fått vara med om, säger modeskaparen Lars Wallin i ett pressmeddelande från TV4.

Annons:

”Inte bara en film om klänningar”

Under dokumentären får publiken följa hur en klänning blir till, från den allra första nålen som sticks i provtyget till det ögonblick den glänser framför kamerorna på stora galor som ELLE-galan. Det är en resa som visar mer än glans och glamour. Här syns också den verklighet som publiken sällan får ta del av: sena kvällar i ateljén, ändringar som måste göras i sista minuten, leveranser som måste hinna fram, och beslut som fattas om och om igen tills allt är perfekt.

– Det här är inte bara en film om klänningar, utan om passion, disciplin och vad det kostar att hålla fast vid sin vision i decennier, säger regissören och producenten Matz Eklund.’

– För mig personligen är det här så klart jättestort. Det är hedrande att få förtroendet att göra det här porträttet och kul att TV4 satsar hårt på den.