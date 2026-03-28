Nya artister klara för Visfestivalen – här är årets Fest Totale

I dag presenterades nya artister till årets upplaga av Visfestivalen i Västervik. Foto: Arkivbild

Visfestivalen i Västervik fyller på artistschemat. I dag presenterades årets upplaga av husbandet Fest Totale samt en utländsk akt till lördagen.

Visfestivalen i Västervik arrangeras i år den 9-11 juli. Som vanligt dyker husbandet Fest Totale upp, och som vanligt är sättningen till vissa delar ny.

Denna gång har nestor Johan Johansson ”lurat” med sig indiekung och popproducenten Per Wiksten från Wannadies. Äntligen har också Lolita Pop-sångerskan Karin Wistrand tackat ja till att vara med och leka på festivalen.

Staffan och Hilma

Två namn ytterligare adderas till listan. Ett av dem behöver kanske ingen närmare presentation; Staffan Hellstrand. Han är ju inte bara känd som en vägvisare för Visfestivalen, utan även inom svensk musik.

Hilma Phalen är däremot ett nyare stjärnskott, som nu får stå på ”ruinens brant” för första gången. Hilma är uppfödd på visor och popmusik, och trots att hon bara är 22 år, så har hon redan etablerat sig på visscenen.

Fest Totale ser du på fredagen.

Psykedelisk folkrock från London

På lördagen står så de psykedeliska folkrockarna i The Hanging Stars på scenen..

De har gjort vågor i den kosmiska countryvärlden ända sedan de slog igenom på Londonscenen med sin unika blandning av pastoral engelsk folkmusik och americana.

Arrangören utlovar i ett pressmeddelande att bandet kommer bjuda på skimrande tolvsträngade gitarrer, ”twangy Telecaster” och stämsång. ”Där Los Angeles blå himmel möter det grå Londonregnet, ungefär, fast nu i Västervik, som duo, skriver man.

Sedan tidigare är Titiyo, Chris Kläfford, Weeping Willows, Amanda Jenssen, Pernilla Andersson, Lalla Hansson, Simon Superti, Toni Holgersson, William Sundman Sääf och Louise Hoffsten klara för årets visfestival.