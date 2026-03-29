BILDEXTRA: Avantgardet toppade Hotell Hulingens quizkväll

Det var lite extra fest på Hotell Hulingens musikquizfredag i förrgår. Inte bara för att det var lönehelg utan också för att Nybros rockstoltheter Avantgardet gjorde ett turnéstopp.

Det blev precis en lika vild, svettig och medryckande spelning som när de senast var på plats för några år sedan.

Rasmus Arvidsson och Patrik Åberg, som varit den ständiga kärnan i gruppen, har faktiskt hållt på i drygt tio år nu och har stadigt spelat in nytt material.

En dundrande "Framåt habibi" fick inleda spelningen och därifrån ökade man bara trycket ännu mer. Rasmus tog (givetvis) tillfället i akt att hoppa ut och sjunga med publiken i "Alla känner apan" och kunde inspektera takplattorna som fortfarande bar spår efter deras förra spelning på den lilla scenen.

