06 april 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

  Solsken över Vimmerby campings påskmarknad – se bilderna här

    Många besökare njöt i solen på Vimmerby Campings påskmarknad. Foto: Stefan Härnström

Solsken över Vimmerby campings påskmarknad – se bilderna här

NÖJE 04 april 2026 10.00

Godis, honung, virkade gosedjur och ponnyridning bara för att nämna några saker. På långfredagen var det marknad på Vimmerby camping och det var under förmiddagen en stadig ström av besökare som tog sig ut till Nossen.

Annons:

Tajmingen stämde vädermässigt för solen kikade fram under större delen av dagen över campingområdet med stånden och bänkarna med godis, virkade djur och inte minst växter och blommor. Jens Virtanen från Planthuset i Storebro berättade att det som främst såldes var snittblommorna.

– Köparna vill väl ha påskbuketter att ta med när de går bort på middagar. Det är främst det vi säljer av idag, inte lika mycket planteringsblommor.

Hur har försäljningen gått?

 – Det har börjat bra med mycket folk i rörelse. Vi har ett fantastiskt väder och det trodde man ju inte när man vaknade i morse. Det gör mycket.

Marknadsfynd och strandlek

Annelie Jakobsson och sonen Heikki hade en trevlig fredagsförmiddag och hade hunnit titta lite runt marknaden. Heikkis kusin hade köpt sig en liten bil och nu hoppades han själv på lite egna leksaker.

– Vi tittar runt lite och letar efter strandleksaker. Vi tänkte gå ner och leka på stranden nämligen när vi är färdiga här. Det är jättefint härute!

Några andra som gett sig ut bland marknadsstånden var familjen Söderling/Sandberg. Sara Söderling och Morgan Sandberg satt i några trästolar medan barnen Liam och Nellie lekte. Sara visade upp vad de köpt i en välfylld påse.

– Vi har varit här och fyndat lite godis!

Annons:

Stefan Härnström

redaktion@dagensvimmerby.se

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

Annons:

Annons:

Hämta vårt RSS-flöde här

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt