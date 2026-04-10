Fullt pådrag och röj utlovas när Kharma firar tolv år i morgon

I morgon, lördag, fyller Kharma i Vimmerby tolv år, vilket ägaren Christopher Novratidis (nedre bilden) firar med att bland annat erbjuda Festen, Grannjäntan och Fläderpojkarna på scen.

Under åren har det gått uppåt, nedåt och upp igen. Men när Kharma i morgon lördag firar sitt 12-årsjubileum gör man det med vind i seglen. – Efter renoveringen förra året har glädjen både hos oss och hos våra besökare kommit tillbaka, säger ägaren Christopher Novratidis.

2014 slog Kharma upp portarna för första gången. Suget efter en nattklubb i Vimmerby var stort efter några svältfödda år för de festsugna, och Kharma skaffade sig en stark position och hade många fina år. Men så hände något.

– 2020 drabbades vi, liksom som de flesta andra företag, av pandemins effekter. Dels slog alla restriktioner stenhårt mot vår bransch, dels flippade priserna helt – både elpriser, priserna på råvaror och artistgager. Det var helt galet, berättar Christopher Novratidis.

– Fram till för ett år sedan kändes det bara som att försöka hitta sätt att överleva och hålla verksamheten flytande.

Såg möjligheterna och satsade

Då tog Christopher beslut om att något var tvunget att hända. Se möjligheterna och satsa eller dra sig tillbaka. Han valde det förstnämnda.

Bortåt en miljon kronor investerades i att låta uppföra ett helt nytt spelrum med bland annat digitala darttavlor, biljardbord, airhockeyspel, boxboll och fotobås.

– Går man på krogen så har man en tendens att sitta överallt. Besökare vill aktivera sig och det kan de göra här. Spelrummet har varit en supersuccé för oss – glädjen både hos oss som jobbar här och hos våra besökare har kommit tillbaka. Det enda jag ångrar nu är att vi inte renoverade mer än de 120 kvadratmeterna direkt, men det kommer hända grejer där framöver med bland annat ytterligare spel och en satsning på karaoke, berättar Novratidis.

Annons:

”Fullt pådrag och röj”

I morgon, lördag, firar Kharma sitt 12-årsjubileum med stor fest. Hela stället är öppet fram till klockan 03.00, vilket bland annat innebär en liveakt med tre artister och dansgolv inne på nattklubben.

– Det kommer bli en rolig spelning och ett härligt jubileum. Festen, Grannjäntan och Fläderpojkarna som står på scen håller på att slå igenom rejält, och det är sådana artister vi vill kunna erbjuda hos oss – det var här vår publik såg dem först.

– Dessa tre har under senaste halvåret gjort bejublade spelningar på bland annat partykryssningen X-Cruise och har på kort tid fått ryktet som en av Sveriges absolut stökigaste liveakter. Det kommer bli fullt pådrag och röj, säger Christopher Novratidis och skrattar.