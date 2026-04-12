Skratt och allvar med Özz Nûjen – se bilder från showen

Runt 200 personer i publiken och fullt i Mässhallarna. En av Sveriges största och mest erfarna stå-uppkomiker Özz Nûjen stannade till i Vimmerby i helgen med sin långkörarshow "Medborgare Nûjen". Som namnet antyder var en stor del av innehållet politisk satir. Özz hade även turnén som en hyllning till sin samhällsengagerade syster Debbie som gick bort förra året.

Redan i entrén fick publiken en försmak av temat. Där fanns fiktiva valaffischer för riksdagspartierna med Özz Nûjen poserande som olika karikatyrer.

Turnén som inleddes i höstas har ett mörkt stråk då den även är en hyllning till Özz storasyster Debbie som avled i cancer i början av 2025. I januari gjordes även ett turnéstopp i Hultsfred.

Röd tråd

"Medborgare Nûjen" hade svensk politik och samhällsvärderingar som röd tråd. Innehållet var en samling brett; Özz gjorde imitationer, vardagsobservationer, tog upp kompisen Måns Möllers öron och återgick kontinuerligt till allvarligare instick om hur vi vill att samhället ska vara och vikten av att gå och rösta i höst.

Efter uppträdandet mötte han publiken i entrén för att hälsa farväl, växla några ord och ta selfies.

