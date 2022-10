IDROTTSHALL BYGGS OM FÖR FLERA MILJONER KRONOR

Anders Dahlgren (M), vice ordförande i barn- och utbilningdsnämnden, och Peter Karlsson (C), som är ordförande, berättar att idrottshallen vid gymnasiet ska få två nya omklädningsrum. Foto: Simon Henriksson

Idrottshallen vid gymnasiet ska byggas om. Nämnden äskar nu pengar för att bygga två nya omklädningsrum. – Vi hoppas att det kan komma igång snabbt, säger Peter Karlsson (C), ordförande i nämnden.

Under en längre tid har det pågått arbete med idrottshallen vid Vimmerby gymnasium.

– Vi har haft fuktskador på både väggar och tak. Det arbetet är nästan slutfört och man har kommit tillrätta med problemen. Man har bytt en del vägar, men inte behövt byta golvet. Man avvaktar där ett tag, för man vill göra fler mätningar och se att fukten inte stiger. Innan man byter matta vill man vara säker på att man kommit tillrätta med fuktproblemen, säger Peter Karlsson (C).

Nu har man tagit beslut om att äska sex miljoner kronor för att bygga om omklädningsrummen på gymnasiet.

– Just nu har vi bara ett omklädningsrum för tjejer och ett för killar. Det blir en krock mellan de som ska ut från sin lektion och de som kommer in för lektion. Det blir en otrygghet för eleverna och det är många som inte duschar. Därför vill vi ha två omklädningsrum för tjejer och två för killar.

Kan bli klart under 2023

Nu har man också hittat en lösning som kommer att gå på sex miljoner kronor och vill att investeringsramen utökas med just den summan.

– Det behövs ingen utbyggnad, utan man löser det inom befintlig byggnad. Själva omklädningsrummen blir något mindre men det blir två istället, säger Anders Dahlgren (M), ny vice ordförande i nämnden efter riksdagsledamoten Marie Nicholson (M).

När kan det här ske?

– Det har pratats om jullovet, men det kan bli tajt. Det är lättare att göra det under sommaren, men det ska ske under 2023. Vi hoppas att det kommer igång snabbt och det finns omklädningsrum i byggnaden bredvid som man kan använda under tiden.