Bara fyra procent av fullmäktigeledamöterna i länet är under 30 år

I Borgholm, Hultsfred och Nybro finns det faktiskt inte en enda politiker i fullmäktige under 30 år. Högst andel unga i länet har Kalmar med 13 procent. Ser man till landet i stort så är 702 av totalt 12 597 kommunfullmäktigepolitiker under 30 år, vilket motsvarar sex procent. I Kalmar län är bara 21 politiker av totalt 536 under 30 – det motsvarar fyra procent och länet ligger därmed under rikssnittet.

Samtidigt är personer mellan 18-29 år 15 procent av Sveriges befolkning.

– Partierna i Kalmar län behöver ta större ansvar för att inkludera unga människor på samhällsbyggande poster. När unga inte är representerade där besluten tas blir besluten sämre, samtidigt som ungas tilltro till demokratin skadas, säger Alexander Clemenson.

Ungdomsbarometern visar att bara tio procent av de tillfrågade unga anser att de har stora möjligheter att påverka samhället, vilket är en halvering på tre år.

– Om vi menar allvar med att samhället ska vara till för alla måste unga människors perspektiv få större plats. Då blir samhället starkare, fredligare och mer inkluderande. Därför är resultatet av vår kartläggning oroväckande, säger Alexander Clemenson, generalsekreterare för KFUM Sverige.