Anders har gjort kometkarriär inom politiken: "Alldeles för många gubbar i partiet"

Anders Dahlgren från Frödinge har gjort kometkarriär inom lokalpolitiken. Intresset för politik har alltid varit stort, men först för mindre än ett år sedan engagerade han sig aktivt. Nyligen valdes han till Moderaternas lokala ordförande, och han hoppas kunna förändra inom partiet. – Just nu är det alldeles för många gubbar i Moderaterna lokalt, säger han.

Politik och samhällsfrågor har alltid legat Anders Dahlgren varmt om hjärtat, och han berättar att han sedan ungdomsåren har gått från vänster till höger på den politiska kartan.

– De flesta har väl varit lite röda under sina uppväxtår, men allt förändras nog den dagen man börjar tjäna egna pengar, säger han och skrattar.

För fyra veckor sedan röstades Anders fram som ordförande för Vimmerbymoderaterna. Och snacka om att göra kometkarriär inom lokalpolitiken. För två år sedan var han inte ens medlem i partiet, och engagerad medlem blev han först för ett år sedan.

"Gjort allt i fel ordning"

– Medlem i Moderaterna blev jag efter misstroendeomröstningen mot Stefan Löfven 2021. På lokalradion hade de ett reportage om att folk allt mer börjat engagera sig politiskt, att partierna fått många nya medlemmar och att det i Kalmar län var Vänstern som hade ökat mest. Då plockade jag upp telefonen och spontant kastade in hundringen för ett medlemskap i Moderaterna, berättar Anders.

– Jag sympatiserade redan då, men var långt ifrån så engagerad som jag är nu. Men då tilltog det. Jag läste mycket, fick hem mycket information, var inne på hemsidor och läste och synade Moderaternas hemsida för att mer ingående ta reda på hur det ställde sig i olika frågor. Till 99 procent köpte jag det jag läste, inte minst i de större och tyngre frågorna. Eftersom jag hade gjort allt i fel ordning var ju det ett skönt besked på att jag hade hamnat rätt.

"Lite skrämmande"

Sitt mer omfattande engagemang i partiet inledde han för runt ett år sedan, när valrörelsen drog i gång förra våren.

– Marie (Nicholson, dåvarande toppnamn inom Moderaterna i Vimmerby, numer riksdagsledamot) hörde av sig till mig. Vi pratade lite, träffades några gånger och hon undrade om jag ville engagera mig lite. Sedan gick det vidare med valarbete, jag blev alltmer insatt i frågor och ställde sedan upp som nummer åtta på kommunfullmäktigelistan, berättar Anders.

Vid Moderaternas succéval i höstas fick partiet 20 procent av rösterna, tio mandat i kommunfullmäktige och Anders därmed en plats där.

– Sedan blev Marie riksdagsledamot och jag fick hoppa in och vikariera ganska mycket för henne. Helt plötsligt, från ingenstans, var jag vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. I början var det lite skrämmande, men mycket intressant och väldigt lärorikt.

I dag sitter Anders som ersättare i kommunstyrelsen, i kultur- och fritidsutskottet samt i barn- och utbildningsnämnden.

"Alldeles för många gubbar"

När Anders sedan fick frågan om att bli ordförande för Vimmerbymoderaterna var valet enkelt.

– Det var en självklarhet att tacka ja. Dels tror jag att jag kommer göra det bra, dels har jag alltid varit en sådan som kastar mig in i nya saker med huvudet före. Jag tvekade inte en sekund när frågan kom.

Vad skulle du säga gör att du lämpar dig väl i din nya roll?

– Jag tycker att jag har de ledarskapsförmågor som krävs. Som sergeant i hemvärnet är jag van att leda en grupp med specialister. Jag kan visserligen inte lära skarpskytten att skjuta, men vet vad de kan och vilka krav jag kan ställa på dem, och det tror jag är en ledarstil som uppskattas.

– Visserligen är jag politiskt grön, men jag tror att det är lättare att lära sig det, plus att jag har Niklas (Gustafsson) som oppositionsråd och flera andra rutinerade kollegor som har den kunskapen. Sedan gäller att vara nyfiken, lyhörd och lyssna på väljarna för att suga åt sig åsikter och kunskaper, säger Anders Dahlgren.

Vart vill du ta Moderaterna lokalt?

– Initialt kommer jag koncentrera mig på att försöka rekrytera fler medlemmar, och framför allt kvinnor. Alla kvinnor som sympatiserar med Moderaterna kan ju inte sitta hemma och vara nöjda, utan vi måste locka dem att engagera sig och vara med och påverka. Politiken över lag har svårt att engagera kvinnor.

Varför är det så?

– Jag vet inte. Men det räcker ju med att titta på vår kommunfullmäktigelista. Av våra tio platser är det kvinnor som har två, och det är en katastrof. Jag vill ha 100 procent kompetens, och det får gärna bara vara kvinnor, men nu är det alldeles för många gubbar i Moderaterna lokalt. Det är ett problem generellt inom politiken – och det gäller även när det kommer till att rekrytera nya personer som vill engagera sig samt den höga medelåldern. En annan dröm man har är ju att kunna få igång en lokal ungdomsavdelning för att säkra framtiden.

Brinner för landsbygden

Till vardags arbetar Anders som sågverksarbetare på Frödinge Hällerum Timber. Han är bosatt med familjen i Flugenäs utanför Frödinge och brinner starkt för landsbygden.

– Det är med stor glädje som vi ser en ökad förankring på landsbygden inom vårt parti. Många av oss som är engagerade bor på landsbygden runt om i kommunen, och valresultatet visar också en kraftig ökning för Moderaterna där.

Vad tror du det beror på?

– Det är viktigt att inte bara synas, finnas och ha sina intressen i centralorten. Inför valet var vi ute och träffade mycket folk – även på evenemang på de mindre orterna. Ett idogt kampanjarbete och äkta engagemang tror jag är en stor del, och även viktigt för återväxten. Många gånger slogs jag av att vi var det enda partiet representerat på många av de här tillställningarna. Sedan var det självklart så att Centerns tillbakagång gynnade oss.

Vad är det som driver dig att engagera dig politiskt?

– Jag kom in brett i politiken – det var inte bara en fråga som knuffade in mig, utan jag var genuint politiskt intresserad. Jag var ganska ung när jag förstod att allt inte var svart eller vitt, och har alltid haft en politisk förståelse. Nu är jag i ett läge i livet där jag har tid att engagera mig och inte måste prioritera något annat till hundra procent, barnen är stora och först nu känner jag att jag kan gå in i det helhjärtat. Det var en förutsättning för mig, och har alltid varit när jag har företagit mig något.