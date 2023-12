Förening i Vimmerby får nästan ett par hundra tusen

Under 2023 avsatte kommunstyrelsen 200 000 kronor till utvecklingsavdelningen för att tillsammans med föreningslivet jobba fram ett föreningsråd i syfte att stärka och utveckla samverkan mellan föreningarna och kommunen.

Det var redan under 2022 som alla föreningar bjöds in till en föreningsträff. Under det här året bildades också Vimmerby föreningsliv tillsammans.

Nu har kommunstyrelsen tagit beslut om att ge föreningen 189 000 kronor för att hålla den vid liv nästa år. Det är den del av de 200 000 kronor som inte använts under innevarande år.

Det kommer finnas möjlighet att ta beslut om hur potten till föreningen ska se ut varje år.

– Vi är väldigt positiva till det här och ser att övrigt föreningsliv även ser nytta i det här, säger Lars Johansson (V), ordförande i kultur- och fritidsutskottet.

HÄR kan du läsa mer om Vimmerby föreningsliv tillsammans.