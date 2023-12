MÖTE OM VINDKRAFT SPÅRADE UR TOTALT – POLIS FICK TILLKALLAS

För tre år sedan använde Kinda kommun sin vetorätt för att stoppa bolaget Fred Olsen Renewables planer på åtta vindkraftverk vid Hycklinge. Planerna på vindkraft skapade en mindre folkstorm i Horn och Hycklinge, som är beläget bara ett par kilometer från Vimmerby kommun.

Vindkraftsparken kommer att synas från flera platser i den norra delen av Vimmerby kommun. Mellan Djursdala och närmaste vindkraftverk skiljer det fem kilometer. Parken kommer vara synlig från Södra, Vi, Djursdala och Locknevi.

Fred Olsen Renewables har nu gjort en omstart och påbörjat en ny process för i princip exakt samma område. Denna gång har man gått fram med en plan på maximalt 27 vindkraftverk.

Anlitade vakt i förebyggande syfte

I både onsdags och torsdags hölls en samrådsutställning i bygdegården i Höganlid. Vid 18-tiden på torsdagen hade många personer uppmanats att dyka upp samtidigt – och det var då mötet spårade ur.

Enligt Fred Olsen Renewables var det en iscensatt störning och sabotageförsök som skedde.

– Under åtta av de tio timmar som vi hade samrådsutställning fungerade det väldigt bra. Det kom folk som var intresserade, nyfikna och ställde frågor. Vi hade information, illustrationer och även demonstrationer av ljud som kan uppstå från vingarna, säger Mattias Åkerstedt, som är projektledare.

Men vid 18-tiden ska mötet totalt ha spårat ur.

– Ett fåtal personer har via tidningsannonser och inlägg på Facebook uppmanat folk att komma vid en specifik tidpunkt. Dessa personer är fullt medvetna om att den här formen av samråd inte passar för många personer samtidigt. Vi såg att det här var på gång och anlitade därför en väktare för att hålla ordning och bestämde ett visst antal personer som fick befinna sig där samtidigt. Det var ungefär 70 personer för att det skulle fungera på ett bra sätt.

Ser det som sabotage

Enligt Fred Olsen Renewables ska en ledande person stått på trappen, hetsat folk och därefter trängt sig in i lokalen och forcerat väktaren.

– Man öppnade även en annan dörr som var låst. Då blev det för många personer i lokalen samtidigt och det var deras syfte med den här aktionen.

Du ser det här som ett sabotage?

– Ja, det gör vi. Iscensatta störningar av samråd, som är en del av en demokratisk process, ser vi väldigt allvarligt på. En kollega till mig blev knuffad ned från en liten trappa och initialt var det hotfull stämning från ett antal av dem som trängde sig in. Mina medarbetare blev hotade med uppmaningar om "att gå ut och slåss". Det var en väldigt obehaglig situation.

Polis tillkallades till slut också.

– Men det dröjde länge innan de kom och då hade det lugnat ned sig i lokalen. Om jag förstått det här rätt så var målet hos de här personerna att underkänna vårt sätt att genomföra samrådet. Det var för många personer i lokalen och vi kunde inte genomföra samrådet under de här formerna. Efter det lämnade ett antal av dem som trängt sig in och då blev det betydligt lugnare och samrådsutställningen fortsatte fram till 20.00.

Ska polisanmälas

Enligt Mattias Åkerstedt kommer man att polisanmäla händelsen.

– Vi är både tagna och förvånade över hur vuxna människor kan bete sig. Det hade vi inte kunnat föreställa oss. Att folk är upprörda och har synpunkter, det får man naturligtvis ha. Det är det vi har processen till, men ett sabotage iscensatt av några få har vi inte varit med om tidigare.

Kunde ni ha gjort något annorlunda för att undvika den här situationen?

– Det vi diskuterade långt tidigare var att ha föranmälningar tidsatta. Vi kom fram till att det skulle varit mer omständligt för besökarna, men självklart så hade det varit ett bättre alternativ med facit i hand.

Åkerstedt tror inte att det här påverkar processen framåt.

– Många är intresserade av att få ställa sina frågor och bilda sig en uppfattning. Det gick delvis om intet genom det här förfarandet.

Blir det ett nytt samrådsmöte?

– Nej, det kommer vi inte ha. Samrådet pågår fortfarande och har man frågor eller funderingar så finns vi tillgängliga. Det här är arrangerat för att kväsa meningsmotståndare och det är det jag ser som mest allvarligt i händelsen, att man på något sätt försöker frångå den demokratiska processen.

Politikern har annan bild

Pierre Ländell, politiker för Landsbygdspartiet Oberoende i Kinda kommun, var en av dem som uppmanade folk att komma till samrådsmötet vid 18-tiden på torsdagen. Han har inte samma bild som Fred Olsen Renewables.

– Folk pratade ihop sig om att åka dit samtidigt. Mötet framförde väldigt tydligt att man inte gillade upplägget av samrådet. De hade lagt upp det som en utställning med 30 personer i taget. Folket ville ha ett möte där alla synpunkter kunde komma fram.

Hans upplevelse är inte att det var så stökigt.

– Jag uppmanade tidningarna att komma dit, men ingen var där. Man måste nästan ha varit där för att förstå vad som hände. Det kom 250 personer samtidigt och de släpper in 30. Folk får stå där ute i minusgrader och efter 45 minuter ute på gårdsplanen börjar man ju undra vad som händer. Till slut var det någon som sa att vi går in. Jag följde med strömmen in men det var inte upproriskt. Vi stod i ett omklädningsrum innan någon trängde sig förbi vakten. Då försökte Fred Olsen stoppa alla från att komma in, säger Pierre Ländell och fortsätter:

– Då blev det lite tumult. Någon enstaka person lyfte Fred Olsen åt sidan och gick förbi. Det var rätt lugnt egentligen och ingen hätsk stämning. Ingen i lokalen upplevde någon hotfull stämning, det var nog bara Fred Olsen. Lite tumult var det ett kort tag, men annars var det ingen bitsk eller upprorisk stämning.

Hur ledande är du i det här?

– Jag är påläst i vindkraftsfrågan och har stoppat flera tidigare, men jag hade ingen ledande roll i det här mötet. Man frågade om någon poltiker var där och ville säga något och jag var den enda politikern på plats. Det var en annan person som höll tal och var mer bitsk.

"Dött projekt"

Pierre Ländell ska ha sagt att han inte såg möjlighet att genomföra samrådsmötet.

– Jag frågade om de hade en plan men fick inget svar. Då sa Fred Olsen att det var lika bra att vi gick hem. Det finns inspelat på video, så Fred Olsen skickade hem folket. Det här är ett dött projekt och hela lokalbefolkningen är emot det. Det här kommer bara kosta dem onödiga pengar och onödig tid.

Att bolaget ska polisanmäla det hela kan politikern inte förstå.

– Polisen undrade vad de gjorde där, eftersom det var så lugnt. Men att de ringde polisen får stå för dem.