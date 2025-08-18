JUST NU: HAN KAN BLI NYTT KOMMUNALRÅD I HULTSFRED

Efter nästan 15 år som högsta politiker i Hultsfred meddelade Lars Rosander sin kommande avgång för ett par veckor sedan. Ett kort och intensivt arbete inleddes i Centerpartiet för att utse en efterträdare och nu är man i mål. Det blir Mikael Karlsson som kommer att ta över efter Rosander.

"Vid medlemsmötet den 18 augusti ställde sig medlemmarna enhälligt bakom nomineringen. Det formella valet sker vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Samtidigt nominerades Anna Edvardson till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, vilket även det bekräftades av medlemsmötet", skriver partiet i ett pressmeddelande.

– Vi är mycket glada över det starka stöd som medlemmarna visat. Mikael och Anna kommer, efter fullmäktiges beslut, att spela en viktig roll i kommunens fortsatta utveckling, säger Ronny Olsson, kretsordförande för Centerpartiet Hultsfred.