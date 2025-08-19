Nu blir två av Maronas barn kommunalråd – i varsin kommun: "Visst är det lite galet"

HFK-profilen Marona Phalén har snart två barn som är kommunstyrelsens ordförande i två olika kommuner. Foto: Lotta Madestam

Det här hade Marona Phalén aldrig trott. Inom kort är två av barnen kommunstyrelsens ordförande – i varsin kommun. – Visst är det lite galet, säger hon.

HFK-profilen Marona Phalén har fyra barn som alla är relativt välkända personer, inte minst inom föreningslivet, i Vimmerby och Hultsfred. Två av dem är inom kort också kommunstyrelsens ordförande i dessa kommuner.

Eva Kindstrand Ströberg (S) är det redan i Vimmerby kommun sedan knappt ett år tillbaka. Inom kort väljs också Mikael Karlsson (C) till kommunstyrelsens ordförande i Hultsfreds kommun.

Vår tidning var förstås tvungen att fråga Marona Phalén vad hon tänker kring detta.

– Visst är det lite galet, säger hon och skrattar:

– Det här såg jag inte komma, framför allt inte vad gäller "Micke".

Mindre skräll

Att dottern Eva skulle bli politiker var en mindre skräll i sammanhanget, men när hon presenterades som Socialdemokraternas nya toppnamn i slutet av förra året höjde många på ögonbrynen. Att Mikael Karlsson, den tidigare dackeföraren och likaså mångåriga lagledaren, skulle få en så stor tung post är en större överraskning för henne.

– Eva har ju varit med i sossarna sedan ganska lång tid tillbaka, men det här trodde jag kanske ändå inte. Jag hade absolut inte sagt det här för fem år sedan, säger hon och skrattar igen.

Eva Kindstrand Ströberg har en bakgrund som fackligt aktiv och har snart suttit på posten i Vimmerby i ett år.

– Jag sa det till Eva, när det började pratas om det här, att "vågar du ge dig på ett så pass rörigt jobb?" och likaså parti. Men det verkar ju ha gått bättre sedan dess. Jag hoppas och tror att det ska funka bra för båda, det är roligt för dem om det går bra.

"Spelar väl ingen roll"

Marona Phaléns förhoppningar är också att det inte ska bli allt för tungt och allt för mycket kritik.

– Det är ju utsatta positioner och jag hoppas att det inte ska bli för tungt.

Tror du att de har påverkat varandra att ge sig in?

– Ja, det kan jag tänka mig även om det inte är samma parti. Vi har ju träffats på en del grillfester och kalas och jag tror att "Micke" haft en stöttning i det sedan Eva började.

Hur ser du på just det faktumet att det är olika partier?

– Jag är ju på Evas sida i politiken, men herregud – det spelar väl ingen roll. Huvudsaken är att båda trivs med det. Jag läste på Dagens Hultsfred sent i går kväll eftersom jag var på fotboll. Då såg jag att "Micke" sa att föreningslivet är viktigt för hela familjen. Och så har det ju verkligen varit.

Vad har du gjort under uppväxten för att det skulle bli så här?

– Haha, det är svårt att svara. Men nog är det roligt. Det är klart att det är lite galet alltid. Steget från Svemo och speedway till kommunalråd i Hultsfred känns ju som en bit. För Eva har det väl varit närmare som var fackligt aktiv på Ljunghälls i flera år.

"Ska aldrig säga aldrig"

Nu väntar man förstås på att Caroline Phalén och Tomas Karlsson, de andra två barnen, också ska ge sig in i politiken.

– Haha, det tror jag kanske inte att de kommer göra. Fast man ska nog aldrig säga aldrig. Alla är ju verkligen föreningsmänniskor. Jag kan tänka mig att det är tufft för både Eva och "Micke" och jag önskar båda lycka till av hela mitt hjärta. Det gör jag verkligen.

Mikael Karlsson är inte formellt vald ännu, men väntas bli det under september månad.