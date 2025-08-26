TROTS BESKEDET I APRIL – BRUNEGÅRD LÄMNAR RIKSDAGEN

I april i år var Gudrun Brunegård (KD) mycket bestämd: hon ville kandidera för riksdagen ännu en gång. I ett pressmeddelande meddelar hon nu att hon inte ställer upp för omval. Detta med hänsyn till att hon vill få mer tid med familjen.

Brunegård har under sommaren kommit fram till att riksdagsarbetet tar för mycket tid. Hon har bland annat suttit i konstitutionsutskottet.

– Jag vill härmed berätta att jag idag har meddelat Kristdemokraternas nomineringskommitté i Kalmar län, att jag drar tillbaka min kandidatur för omval till riksdagen. Förtroendet att under näst intill två mandatperioder få representera Kristdemokraterna i Kalmar län i Sveriges Riksdag är en ära som jag inte hade räknat med vid den här tiden för åtta år sedan. Att under denna mandatperiod arbeta i Konstitutionsutskottet är väldigt hedersamt men mycket ansvarspåliggande och arbetskrävande. I kombination med att vara ersättare i Utrikesutskottet och biståndspolitisk talesperson innebär det en arbetsbörda som tar nästan all vaken tid i anspråk. Det är utmanande att dessutom hinna med politiken här hemma i länet, säger Gudrun Brunegård, riksdagsledamot (KD), i ett pressmeddelande.

Det är efter en ledig sommar som Brunegårds tankar förändrats.

– Efter en lång, skön sommar, då jag helhjärtat njutit av friheten att själv kunna bestämma vad jag ska göra – läsa, promenera, umgås med familj och vänner, göra semesterresor och kortare utflykter – närhelst det fallit mig och familjen in, känns det motigt att binda upp mig för ytterligare en mandatperiod i riksdagen. Jag kommer att med full kraft gå in i riksdagsarbetet under det som återstår av innevarande mandatperiod. Det kommande riksmötet börjar om två veckor och blir mitt sista år i riksdagen. När det gäller nästa års riksdagsval lämnar jag plats för andra.

Mer tid för familjen

Lokalt och regionalt kommer Brunegård fortsätta sitt politiska arbete. Den rutinerade politikern fyller 68 år inom kort.

– Däremot står jag fortsatt till förfogande för region- och kommunvalsedlarna. Om partiet och väljarna vill kanske jag får möjlighet att återuppta mitt engagemang i hälso- och sjukvårdsfrågor här i Region Kalmar län, vilket har stått på sparlåga de senaste åren, liksom kommunpolitiken hemma i Vimmerby.

Mer tid för familjen står högt på agendan.

– Jag har nu haft politiska heltidsuppdrag på högsta nivå, med arbetsplats och flera övernattningar i veckan på annan ort i sexton år, först under tio år som landstings/regionråd 2009-2019 och därefter som riksdagsledamot. Från och med innevarande mandatperiods avslutning hoppas jag att kunna vara en något mer närvarande maka, mor och mormor, avslutar Gudrun Brunegård.

Vimmerbypolitikern berättade först om detta för Barometern i Kalmar innan detta pressmeddelande skickades ut, vilket gjorde att tidningen förstås var först att berätta om nyheten.