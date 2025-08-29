VIMMERBY, HULTSFRED OCH VÄSTERVIK GÅR IN I NYTT SAMARBETE

Kommunledningarna för Vimmerby, Hultsfred och Västervik är nu överens om ett nytt samverkansprojekt. Foto: Pressbild

De tre kommunerna i norra Kalmar gör nu gemensam sak. Det rör sig om en ny samverkanssatsning under namnet "Norra Kalmar län" som ska skapa en sammanhållen arbetsmarknad och där norra länets attraktivitet ska stärkas.

I onsdags samlades kommunledningarna i Vimmerby, Hultsfred och Västervik tillsammans med Region Kalmar län för att gemensamt ta sikte på en stark och långsiktig utveckling i länets norra delar.

Den nya samverkanssatsningen går under namnet "Norra Kalmar län" och de tre kommunerna har enats kring att tillsammans arbeta för att skapa en mer sammanhållen arbetsmarknad, möta framtidens kompetensbehov och stärka norra länets attraktivitet.

– Det är glädjande att kommunerna i norra Kalmar län tar initiativ till ett gemensamt arbete. Det ligger helt i linje med det som nämnden beslutade i januari om behovet av att integrera arbetsmarknadsregioner och stärka robust och tillförlitlig tillgänglighet till närliggande tillväxtmotorer, säger Karin Helmersson (C), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Ska bli en ny motor

Kalmar är en stark motor i den södra delen av länet, men i norr anser man att andra strategier krävs. 25 procent av länets arbetstillfällen finns i de tre norra kommunerna och här menar man nu att man kan skapa en kompletterande motor genom att knyta ihop arbetsmarknaderna i Vimmerby, Hultsfred och Västervik.

– Vi kompletterar varandras arbetsmarknader. Genom att knyta ihop dem kan vi redan idag erbjuda tillgång till 31 000 jobb i en större variation. Lyckas vi förtäta kommer det att locka fler familjer i arbetsför ålder att flytta hit, säger Eva Kindstrand Ströberg (S), kommunalråd i Vimmerby kommun.

Samarbetet handlar om möjligheten att leva, bo och verka i en större kontext.

"Till exempel kan ett samverkansprojekt vara att gemensamt marknadsföra jobb, bostäder och livskvalitet i Hultsfred, Vimmerby och Västervik som en helhet. Uppdrag kommer nu att ges till olika avdelningar i kommunerna för att tillsammans över kommungränserna identifiera och utveckla initiativ och projekt som stärker tillväxten i norra Kalmar län", skriver man i ett pressmeddelande.

Ska bli billigare att pendla

På så sätt menar kommunerna att man redan från början skapar en arbetsform där lösningar byggs gemensamt och inte var för sig. Kommunerna vill nu, som en första konkret sak, undersöka möjligheterna att öka tillväxten i befintliga små och medelstora företag och överväger att göra detta som ett gemensamt projekt.

– För oss i Hultsfred är det här konkret: den nya infarten till Västervik minskar ambulansens restid och kan rädda liv. Samtidigt driver vi gemensamt arbetet med RV40 västerut för att korta restiderna. När vägarna blir bättre vinner både invånare och företag, säger Lars Rosander (C), kommunalråd i Hultsfreds kommun.

Det är i dagsläget dyrare att pendla här än i Stockholm. Kommunerna vill nu hitta sätt att göra det billigare att pendla.

– Nu blir vi nästan 100 000 människor i vår gemensamma arbetsmarknadsregion inklusive Oskarshamn. Detta ger ökade möjligheter för mer pendling som bidrar till inflyttning och kompetensförsörjning. För oss i Västervik är det också viktigt att vägen mellan Hultsfred–Vimmerby–Västervik blir en modern 100‑väg. Det skulle korta restiderna kraftigt och göra det enklare för både invånare, företag och besökare att röra sig i norra Kalmar län, säger Harald Hjalmarsson (M), kommunalråd i Västerviks kommun.

Ska ha en långsiktig horisont

Nästa steg i detta är nu att kommunerna och regionen gemensamt ska ta fram en särskild strategi för norra länsdelen. Den ska innehålla årliga milstenar och ha en långsiktig horisont på mellan 20 och 30 år.

Strategin kommer fokusera på infrastruktur och tillgänglighet, kompetens och arbetsmarknad samt attraktivitet och livskvalitet.