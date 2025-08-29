HAN NOMINERAS TILL RIKSDAGSLISTAN – "ÖDMJUK"

Under många år har Marcus Fridlund lett oppositionen i kommunpolitiken i Västervik. Nu är han lokalavdelningens kandidat som ny riksdagsledamot.

Efter att ha drabbats av cancer meddelade Tomas Kronståhl att han slutar i riksdagen vid mandatperiodens utgång. Nu har Västerviksavdelningen hittat sin nya kandidat och det handlar om oppositionsrådet Marcus Fridlund.

– Marcus är en stark, engagerad och kunnig socialdemokrat som under lång tid visat ett stort hjärta för Västervik och för hela länet. Vi tror att han kommer att bli en utmärkt företrädare i riksdagen, och vi ser mycket fram emot en valrörelse där hans engagemang och erfarenheter får ta plats, säger Klara Björkum, ordförande i Västerviks arbetarekommun.

Idag har Socialdemokraterna tre mandat från Kalmar län. De besitts av Kronståhl, Laila Naraghi och Lena Hallengren. Vilken plats Fridlund kommer få på listan bestäms senare.

– Jag är oerhört ödmjuk och tacksam över det förtroende jag fått. Jag ska göra allt jag kan för att förvalta det, i valrörelsen och, om jag får väljarnas stöd, i riksdagen. Min ambition är att alltid stå upp för jämlikhet, trygghet och framtidstro för människor i Västervik, i Kalmar län och i hela landet.