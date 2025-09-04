Regeringen föreslår sänkt matmoms – tidigare M-profil kritisk

Regeringen och SD föreslår en sänkning av matmomsen från tolv till sex procent. Foto: MostPhotos

Matmomsen ska tillfälligt sänkas från tolv till sex procent. Det föreslår regeringen och Sverigedemokraterna. – Vi gör det för att underlätta för svenska familjer, säger statsminister Ulf Kristersson.

Stigande matpriser har varit en het fråga i debatten länge. Nu föreslår Tidöpartierna, alltså regeringen och SD, att matmomsen tillfälligt ska sänkas. Halveringen, från tolv till sex procent, ska gälla från 1 april nästa år.

– Vi gör det för att underlätta för svenska familjer, det kommer vara en central del av den här budgeten, säger statsminister Ulf Kristersson (M) på en pressträff.

Den tillfälliga sänkningen ska gälla till den 31 december 2017. Förslaget väntas kosta 16 miljarder 2026 och 21 miljarder 2027. Tidöpartiernas avsikt är att den sänkta matmomsen ska få genomslag på matpriserna och ger därför Konsumentverket och andra myndigheter i uppdrag att bevaka detta.

En så kallad matpriskommission införs med en vad det beskrivs mycket skarp prisbevakning.

– Vi kommer ha koll på matjättarna, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

Kritik från tidigare M-ledare

Vad som händer efter nyårsafton 2027 är oklart.

– Det finns inget löfte om någon förlängning, säger Ulf Kristersson.

Den tidigare moderatledaren Bo Lundgren, som också varit skatteminister, är mycket kritisk till förslaget.

– Det gynnar lika mycket den som har råd att köpa gåslever. Det är flera utredningar genom åren som visat att det är ett väldigt dåligt instrument att använda sig av, säger Bo Lundgren till SVT:s Ekonomibyrån.

Han var själv med och sänkte matmomsen från 25 till 18 procent under 1992. Han tyckte lika illa om det då, säger han och menar att det finns andra sätt att gynna de med lägst inkomster.