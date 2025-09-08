Småländsk minister lämnar helt – ändrat sig på bara några dagar

Bara dagar efter att hon meddelade sin kandidatur till riksdagsvalet 2026 avgår Acko Ankarberg Johansson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Acko Ankarberg Johansson från Jönköping har varit sjukvårdsminister i Ulf Kristerssons regering. Så sent som för några dagar sedan meddelade hon sin kandidatur inför nästa val. Nu drar hon tillbaka det.

Svängningen sker oerhört snabbt. Den 3 september meddelade Acko Ankarberg Johansson (KD) från Jönköping att hon kandiderade för en ny mandatperiod i riksdagen.

Hon sitter som sjukvårdsminister i Ulf Kristerssons Tidöregering.

Men på måndagen kommer ett nytt, mycket oväntat besked. Under tisdagen kommer Ankarberg Johansson lämna sitt uppdrag som statsråd och sjukvårdsminister. Hon har också meddelat att hon lämnar sitt uppdrag som riksdagsledamot för Jönköpings län och drar dessutom tillbaka sin kandidatur inför nästa mandatperiod.

"Jag har idag meddelat min partiledare Ebba Busch och statsminister Ulf Kristersson att jag lämnar mitt uppdrag som statsråd. Riksdagen har också meddelats att jag lämnar mitt uppdrag som riksdagsledamot för Jönköpings län, därmed drar jag även tillbaka min kandidatur till riksdagens nästa mandatperiod”, skriver hon på sociala medier.

Acko Ankarberg Johansson har varit förtroendevald för KD i olika positioner sedan 1986.

– Acko har med sitt varma engagemang varit en ledstjärna för många när det kommer till ambitionsnivå och strävan efter det gemensamma bästa, säger Liza-Maria Norlin, partisekreterare, i ett pressmeddelande.

Skälet till den plötsliga kursändringen framgår inte.

"Vad jag kommer göra härnäst återkommer jag till i sinom tid. Nu närmast är det tid för nära och kära”, skriver hon i inlägget.