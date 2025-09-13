Inget beslut kring om politikerna ska krigsplaceras: "Dumt att fatta några beslut"

Kommunstyrelsen tog beslut om att avvakta kring att krigsplacera de förtroendevalda. Foto: MostPhotos

Ska Vimmerbys förtroendevalda krigsplaceras? Frågan var uppe nyligen – men beslutet blev att avvakta. – Det vore dumt att fatta några beslut, säger vice ordförande Peter Karlsson (C).

I händelserna av ett väpnat angrepp mot Sverige kan det bli aktuellt med en krigsnämnd eller krisnämnd i Vimmerby kommun. Men politiker som är krigsplacerade genom sina jobb får då förstås svårt att delta.

Frågan om att krigsplacera förtroendevalda i kommunen lyftes i samband med kommunstyrelsens sammanträde nu i september.

– En del kommuner gör det. En del krigsplacerar alla, en del ingen, en del sin KSO, en del hela KS eller KSAU, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Men kommunen gör inte någon krigsplacering just nu.

– Utifrån den information vi har fått av Peter Helge (säkerhetschef) och det vi omvärldsspanat själva, så gör vi det inte nu. Det pågår en statlig utredning om plikten kallar och vi alla mellan 16 och 70 år omfattas av totalförsvaret.

"Identifierat ett problem"

Det här gör att kommunen inväntar den statliga utredning som pågår.

– Det händer mycket inom området och det är bättre att avvakta. Det vore dumt att fatta några beslut nu, säger Peter Karlsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Både oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) och Ola Hammarbäck (KD), som har jobb utöver politiken, reserverade sig. Likaså Anders Dahlgren (M).

– Vi har identifierat ett problem och det är att det skulle vara svårt att fullfölja sitt politiska uppdrag. Man är helt enkelt placerad i en annan verksamhet. Att man då får ledigt för politiska uppdrag om krigslagar gäller är inte klart, säger Niklas Gustafsson.

Han hade önskat att man gått djupare i frågan.

– Man borde ha lyft frågan vad gäller en krigs- eller krisledningsnämnden. Vi vill att Pliktverket ska göra bedömningen. Vi har sett att vissa krigsplaceras till höger och vänster, men vi behöver en lösning framåt. Jag ser inte det här som en tung prestigeförlust.