Välkomnar förslag om haverikommission för suicid – "Kan aldrig acceptera"

Regeringen presenterade i fredags förslaget om att inrätta en haverikommission för suicid. – Varje förlorat liv är en tragedi, säger regionrådet Jimmy Loord, KD som välkomnar förslaget.

Syftet med regeringens förslag att inrätta en haverikommission för suicid är att samhället ska kunna lära av de tragedier som sker och på så sätt förebygga framtida självmord.

Beskedet välkomnas av Jimmy Loord.

– Varje förlorat liv är en tragedi. Vi kan aldrig acceptera att människor inte får det stöd de behöver i tid. Med en haverikommission får vi en möjlighet att dra lärdom av varje enskilt fall och omsätta det i bättre vård, stöd och förebyggande arbete, säger han i ett pressmeddelande.

Lära av tragedier

En haverikommission innebär att man systematiskt analyserar orsakerna bakom självmord och identifierar vilka åtgärder som hade kunnat förebygga.

– Nu lägger vi grunden för ett samhälle som inte bara sörjer tragedier utan också lär av dem. Ett samhälle där vi bygger hopp genom gemenskap, tar ansvar för varandra och vågar se det som inte fungerar. Vi kan aldrig rädda varje liv, men vi kan alltid bli bättre, säger Jimmy Loord.