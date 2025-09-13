Regionen satsar miljonbelopp på att renovera möbler

Region Kalmar satsar totalt 2,7 miljoner på klimatkompensation under året. Över miljonen läggs på att renovera möbler.

Av budgeten på 2,7 miljoner går 1,2 till fossilfritt drivmedel i flygplan. Syftet är att minskar utsläppen i flygtrafiken.

Lika mycket pengar – 1,2 miljoner kronor – spenderas på att renovera möbler.

”Region Kalmar län lägger mycket pengar på att köpa in nya möbler varje år. Ibland kan möblerna vara av god kvalitet men i ett slitet skick, varpå renovering kan vara ett alternativ i stället för att köpa nytt”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Pottens sista 300 000 kronor går till att köpa in fler flergångsinstrument i vården.