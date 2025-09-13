Regionen satsar miljonbelopp på att renovera möbler

Region Kalmar ska lägga 1,2 miljoner kronor på att renovera möbler. Genrebild.
Av budgeten på 2,7 miljoner går 1,2 till fossilfritt drivmedel i flygplan. Syftet är att minskar utsläppen i flygtrafiken.
Lika mycket pengar – 1,2 miljoner kronor – spenderas på att renovera möbler.
”Region Kalmar län lägger mycket pengar på att köpa in nya möbler varje år. Ibland kan möblerna vara av god kvalitet men i ett slitet skick, varpå renovering kan vara ett alternativ i stället för att köpa nytt”, skriver regionen i ett pressmeddelande.
Pottens sista 300 000 kronor går till att köpa in fler flergångsinstrument i vården.